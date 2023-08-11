廉政狙击 Mission Run

e乐（新电信Ch11/501） 晚上7.00

主演：黄宗泽、吴卓羲、王浩信、谭俊彦、胡定欣、蔡思贝、林夏薇、黄智雯。讲述震惊全港的塌楼案，导致洛子峰与童年好友韦继明、卓以凡、屠敏、方家晴各散东西。二十多年后，五个人终于重遇。洛子峰是廉政公署总调查主任，韦继明则是警队高级督察，两人调查的案件牵扯到富商卓廷光身上，此人正是卓以凡的养父。方家晴经营庙街歌厅，同样被卷入扑朔迷离的案件中。屠敏从异地回流香港，身份神秘莫测。五人互相猜疑，陷入公义与私欲的斗争中。

春家小姐是讼师 Miss Chun Is a Litigator

佳乐台（新电信Ch502） 晚上11.00

庄达菲、黄俊捷、樊治欣主演。少女春荼蘼生于军户之家，父亲被冤入狱后因家中无男丁，平时熟读律法的她不得不亲自上堂为父申冤，由此走上了状师之路。讲述能言善辩的少女讼师与冷漠寡言的高冷杀手，携手探案的律政爱情故事。

寻味贵辣（首播） Spicy Guizhou

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

以辣椒为线索，探寻贵州种植、使用辣椒的历史与现实，展现这一独特食材改变贵州人生活的故事。

医聊大小事

8频道 晚上8.00

新加坡男性第二大常见癌症是前列腺癌。听说吃番茄可以降低患前列腺癌的风险，是否属实？谁是高危群？中医可以怎么帮助前列腺癌康复者克服后遗症？泌尿专科医生和中医师在节目中解答。