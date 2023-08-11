赖慧如再婚发文感恩 戏里戏外都是 “刘太太”

（台北讯）台湾女星赖慧如日前过27岁生日，亲友到场庆生，国标舞老师男友刘家铭当众送上钻戒求婚，她欢喜点头。8月10日两人现身新北市三重户政事务所办结婚登记，赖慧如正式宣告成了“刘太太”。

赖慧如3年前与导演高琮凯离婚，隔年就与国标舞老师刘家铭被周刊直击一起泡汤，随之恋情曝光，两人交往至今感情稳定，今年5月曾到美国赌城度假，一度传出秘婚，但她否认。日前办庆生趴，在演艺圈前辈、好友见证下，男友求婚成功。

黄文星夫妻当证人

10日一早两人办理结婚登记，合作过多部戏的演员黄文星夫妻在旁担任证人。赖慧如一身粉红连身洋装，梅开二度喜气洋洋，她坦言：“再次踏入婚姻对我们来说都是很大的一个决定，感谢刘先生让我感受到满满的爱与幸福。”她在脸书发文感谢外界的祝福，直言：“原本我们想低调，看来是低调不了，大家很急着想祝福我们。”赖慧如也公开庆生趴被求婚的过程，“今年的生日意义不同，谢谢我的另一半，给我意义非凡的生日，把自己交给他，我很放心也很安心，我们会一直幸福下去的。”

有趣的是，赖慧如在民视《市井豪门》的角色也是再婚成为“刘太太”，笑说：“我本来就是刘太太，刘正富（尹昭德饰）的太太蔡佩娟。”剧中的她有一个被骂渣男的儿子（曾子益饰），按剧情安排可能还藏有身世之谜。