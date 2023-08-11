被网民抹黑攻击 李玟二姐喊告

（综合讯）乐坛天后李玟（CoCo）7月5日离世，7月31日和8月1日在香港完成告别式和火化仪式。近来网上流传许多攻击李玟家属的不实谣言和对李玟离开原因的揣测，李思林为此发声明，严正警告：“本人将运用法律之武器穷尽一切法律之途径保护自己和家人，并追责到底！”

李思林声明全文如下：

在这个最不易的夏天，送别了挚爱的妹妹，除了悲痛只剩怀念...

在此由衷感谢所有亲友、歌迷，谢谢你们陪她走完在人世的最后一程，她在另一个世界一定能感受得到你们的爱！我相信她也更希望大家能够放下悲伤、重拾欢笑，代替她践行生前的理念，延续她生前的心愿。

犹如女战士一般强大的CoCo，生前每当遭遇挫折与误解，都会选择坦然面对并用自己的努力去克服困难。作为CoCo的家人，我们深知其中的苦难与辛酸。如今，CoCo已经离我们而去，却还有人持续散布不实信息及恶意揣测、侮辱、误导性等言论，这是绝对不可接受的！

因此，本人严正声明如下：

1.请相关网络用户、新闻媒体、自媒体立即删除并停止传播不实信息及恶意揣测、侮辱、误导性等言论，望相关网络平台积极履行网络服务提供者之监督义务立即屏蔽前述信息及言论，避免损害后果进一步扩大，且本人已经委托律师事务所全权处理并已依法取证；

2.衷心希望包括CoCo歌迷在内的社会公众勿信谣、勿传谣，以免被散布谣言的有心之徒误导与利用。对于仍然不删除或继续散布不实信息及恶意揣测、侮辱、误导性等言论的相关网络用户、新闻媒体、自媒体及网络平台，本人将运用法律之武器穷尽一切法律之途径保护自己和家人，并追责到底！

垦请大家能够给予CoCo和家人最后的爱护与尊重！