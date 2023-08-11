刘德华办艺术展 重拾17岁感动

（香港讯）入行超过40年的刘德华，今年决定接受新挑战跨界艺术圈，将于2023年8月25日至9月9日，在香港西九文化区艺术公园自由空间Freespace举行“1/X刘德华的艺术空间”。

这次踏足艺术这个新领域，刘德华形容心情犹如重回17岁初出道时，对演艺工作的冲劲。他说：“这次举行艺术空间可以说是埋藏在我心中很久的种子，10多岁的时候经常在艺术中心出入的我，那时候觉得自己是属于这里的。后来成为艺人，但梦想一直在。我觉得这次的艺术空间展览，有种重回年轻时候，将自己梦想再‘梦’一次的感觉，亦希望透过展览介绍一群出色的艺术家们给大众。”

刘德华将与五位艺术家共同设计作品，这些作品都以刘德华为原点。（互联网）

刘德华将与五位艺术家共同设计作品，包括林于思、许倬尔、黄玉龙，以及黎意雄和梁子程组成的Stickyline团队等。展出作品以刘德华为原点，并从他身上和他的经典演艺作品中汲取灵感，打造出包括油画、大型装置、雕塑、书法、水墨画、几何纸雕、结晶装置艺术等多媒介创作。

刘德华分享从这次合作中获益良多。“这次参与的他们，冲劲不比我低，努力不比我少，他们每天对着艺术无甚认识的我，如老师般去教导我，从不同的艺术范畴中给予我很多不同的感觉。”

刘德华认为：“艺术不一定是流行，不一定是高深，艺术源于生活，将艺术成为你的意念、你的行为、你的想法，诚恳的你就能够将不同的艺术美，点亮身边不同的人。”