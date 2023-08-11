酒驾被捕 马国毕：我犯了非常低级的错误

（台北讯）台湾艺人马国毕星期五（8月11日）凌晨1点开车返家途中，遇到警方酒测拦查，员警闻到马国毕身上飘出酒味，酒测值一测竟达到0.3，已超过0.25标淮。马国毕当下承认有喝酒，透露10日晚在一个餐叙上喝酒，11日凌晨开车回住处。

星期五中午，马国毕移送台北地检署复讯，他离开时双手合十鞠躬道歉，“对不起，我做了一个非常错误的示范，犯了一个非常低级的错误，对不起浪费这么多的社会资源。”并表示绝对不会再犯。（更新）马国毕现身道歉后，在脸书发文再度表达歉意，“真的非常非常非常的对不起！我做了这样不可原谅的事情，不该喝了酒开车的，很懊悔自己的行为，没有自律以身作则，我会彻底反省自己，保证不再犯！”

消息曝光后，网民一片骂声，有人翻出马国毕2018年曾替国道公路警察局拍摄宣导片，当时写下“国道安全靠你我～安全回家最好～疲劳驾驶形同酒驾”，如今酒驾被捕超讽刺。

此外，马国毕8月2日在脸书贴出祝贺赖慧如生日快乐的照片，写下“受命当任～挡酒部队！敌方军火猛烈！”照片中的他背上值星带，上面写着“喝酒请找我”，如今看起来也格外讽刺。

马国毕（右）早前贴出祝贺赖慧如（左）生日快乐的照片，对照他背的挡酒部队值星带，超讽刺。（取自马国毕脸书）

马国毕早前因好友Nono卷入#MeToo事件，出席活动时语重心长地说，希望对方能够好好面对，并称自己很相信现世报，但强调不是指Nono的事件，不过仍奉劝大家“做什么事情都要三思而后行”，言犹在耳，自己却酒驾被捕。