国庆庆典圆满举行 陈子谦感动落泪

去年5月开始筹备，动员2400名表演者，付出200%精力，国庆庆典圆满举行，本地导演兼庆典创意总监陈子谦如释重负，感动落泪。

欢庆我国58周年国庆庆典前天在政府大厦大草场圆满举行，这也是疫情管控措施全面放宽后的首个大型国庆庆典。

我国政要和国人对今年的国庆庆典都赞赏有加，副总理兼财政部长黄循财昨天在脸书贴文，感谢今年的国庆庆典表演创意总监陈子谦，为大家带来精彩的演出，激励我们照亮他人。

对于国庆庆典深获好评，创意总监陈子谦感谢每位台前幕后的参与者，他说，没有他们的付出，庆典不会如此圆满举行。

陈子谦昨午接受《新明日报》访问时，提及国庆庆典圆满举行后的心情，他说：“我激动得落泪！”

“那天我站在观众席上，回想我们去年5月开始筹备，从纸上的策划到经过无数次的脑力激荡（Brain Storming）和排练，一直到国庆当天付诸实行，心情是何等的复杂，可以说整个庆典有着大家的汗水和‘泪水’。”

彩排困难 一一克服

陈子谦说，单单是司仪带领2万7000名现场观众营造的“政府大厦前大草场吼浪”（Padang Wave），共来回转了8圈，打破了纪录，“即使主持人喊停，现场观众的情绪依然激昂，持续营造一波又一波的Padang Wave，让我看了很感动。”

最让陈子谦触动的是第一幕“我们的家园”，多组歌手“乘船”驶入，以不同的语言唱出大家耳熟能详的歌曲，感觉好像在咖啡店听到不同的声音，也代表了我们是个多元种族和文化的国家，大家和谐共处。

陈子谦也透露这个环节在彩排时所遇到的困难，“那4艘船，在彩排时，有很多安全的考量，最终我们一一克服，让歌手坐在‘船上’演唱，还有表演者连续跳了12分钟的舞蹈，让我边看边感动得流泪。”

另一个触动陈子谦的是第二幕“我们的力量”（Our Strength），由王俪婷和伊曼（Iman Fandi）演唱，“灵感来自大自然，含义每棵树都必须经历风雨才能茁壮成长，就像我们经历了三年的疫情，大家心连心克服困难，继续往前进。”

二度任创意总监 总理告诉他 喜欢庆典概念

第二度担任国庆庆典创意总监，陈子谦推掉工作，全力以赴。

今年是陈子谦第二度获选担任国庆庆典的创意总监，上次是2020年，疫情刚暴发，政府实施防疫管控措施，当年国庆庆典只能以小规模举行。

这次再获点名担任庆典的创意总监，陈子谦告诉记者，这是个难得的机会，所以他推掉了所有拍摄广告的工作，以及搁置一些工作计划，全力以赴地投入庆典的筹备，“从去年5月开始筹备，我可以说是付出了200%精力，就是希望将整个庆典完美的呈献出来，为国家献上祝福。”

陈子谦透露，庆典结束后，他遇到李显龙总理，总理告诉他很喜欢今年的庆典概念，“总理说整个庆典将我国是个多元文化和种族的社会巧妙地带出来，总理也说，从整个庆典中可以知道我们付出的努力。”

问陈子谦若有机会是否愿意再接受挑战担任国庆庆典的创意总监？

“若再有机会，why not？其实接下这个任务，我不觉得是挑战，反而是个难得的机会，要好好地把握和珍惜。”