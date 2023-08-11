消失四个月露面 郑欣宜消瘦了

（香港讯）香港歌手郑欣宜于4月26日最后一次更新社媒账号后，至今已有四个月未有发贴文或是公开亮相，就连《十大中文金曲颁奖音乐会》及ViuTV的《Chill Club颁奖礼》等大型活动，也不见她出现。经纪人当时表示，郑欣宜因病正接受治疗，因此有传闻指郑欣宜是患上抑郁症，引起种种揣测。

就在上个月，有网友在郑欣宜的绯闻男友Benjamin的社媒看见她。视频中Benjamin自弹自唱《有天我会好》，唱到“有天我会好，和从前一样，真的没事别同情，如果我还有点力气，我想哭，大哭出声音……”时，有网友认为Benjamin是在通过歌词替郑欣宜向大家透露近况，而郑欣宜正好就在一边，只不过网友只看见她背影，注意到她比以前消瘦许多，并没见到正面。

此外，近日不少网友也表示偶遇郑欣宜，有人说郑欣宜在茶餐厅出现，还有人说是在沙滩上见到她，并在社媒晒出和她的合照，直夸她为人随和。只不过照片中的郑欣宜，看起来似乎比上个月更加消瘦。照片中她笑容满面，身穿黑色贴身背心，化着淡妆，看似精神不错。

港媒询问经纪人林珊珊有关艺人近况，林珊珊回复表示郑欣宜很好，还说：“我们团队和她一起预备中，谢谢大家关心！”，疑似暗示大家郑欣宜即将复出。