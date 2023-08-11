陈凤玲请三个月无薪假 回电视台拍新剧

陈凤玲2022年6月离开新传媒后，投身本地非营利机构的全职工作，其职务跟创作社交媒体内容有关。她的上一部剧是同年8月播出的《卫国先锋2》。20集九点档新剧《嫁给不同世界的你》早前宣布卡司，陈凤玲是此剧的主角。

《联合早报》读者透过娱乐版热线栏目《观众大声说》提出两个疑问：当女主角得投入至少三个月的时间，全职工作怎么办？是否请了无薪假？另有读者留言说，她回电视台拍戏是意料中的事，也许这部剧能将她推上“红星”视后宝座。

陈凤玲接受早报访问，大方回应上述问题。她说：“首先，谢谢读者这么留意我。没错，这部戏得拍摄三个月。去年发布离巢消息时，我提过如果有适合的角色，我会演出的。加入新公司时，跟公司的人聊过这件事，我们有共识，觉得既然做社媒相关工作，曝光率是很重要的，能继续拍戏，我和公司都觉得重要。”

陈凤玲也觉得，太久没演戏会生疏，“已经一年没拍戏了，我觉得是时候了。在社交媒体上、在外面碰到人时，经常被问‘你几时再拍戏啊’，蛮感动的，也觉得是时候有新作品了。”

陈凤玲告诉记者，她确实拿了无薪假，尽管如此，依然会拍摄新内容给公司的网络平台，“这是对于工作的责任，我想贡献。”

一年没拍戏了，陈凤玲坦言得重新适应拍摄时间和流程，“因为跟我过去一年的生活方式不一样。但开拍后就习惯了啦，也特别珍惜我的休假日，感恩有休假日。”她不忘感谢老公徐鸣杰当“司机”，接送她上下班，为她应援。

《嫁给不同世界的你》聚焦三对异国情侣。陈凤玲饰演咖啡馆老板，这个角色喜欢背包旅行，并在意大利邂逅Jason Godfrey（杰森戈弗雷）饰演的另一半。男方难以适应新加坡的生活方式，想要回意大利。两人后来经历分手，女方怀孕和流产。

陈凤玲说，诠释这个角色有挑战和新鲜感，“这个角色在20集的故事中经历起起落落。我不知道观众会不会喜欢这个角色，但我相信，角色的经历是一些女性正在经历的，希望自己能把这个角色驾驭好。”谈到首次合作的搭档杰森戈弗雷，她说，对方一开始有点安静，合作下来才知道他相当风趣，“他经常在现场说意大利腔英语逗我们笑。”

许美珍挑战意大利语和韩语对白

许美珍在4月播出的《欧巴，我爱你！》中扮演韩国编剧，当中有一段长达30多秒、用韩语飙骂别人的戏；她在《嫁给不同世界的你》中挑战升级，扮演周游列国的越南人，还必须在剧中讲意大利语和韩语。

许美珍在《嫁给不同世界的你》中说多国语言。（李妙楠摄）

许美珍告诉记者，剧本中有一场多达两页半的戏，全程得跟搭档讲韩语，“那场戏像拍韩剧。我觉得苦了大家，也苦了导演，因为导演不会韩语。”

她找回协助她拍《欧巴》的韩语老师“恶补”韩语发音。至于意大利语，她下载语言应用自学，笑言败在意大利语的卷舌音。

她扮演越南人，但不需要像《过江新娘》的黄暄婷一样讲越南腔华语，“我曾跟剧组说，暄婷把《过江新娘》演得太好了，所以我不希望有相似的做法，剧组同意。”

许美珍的角色是摄影工作室的老板，也是单亲妈妈，扮演她儿子的是新面孔、午言媒体的艺人业文。她评价“儿子”的演出说，对方演艺经验不多，但吸收能力强，表现不错。

泰国女艺人Panitsara Yang首次来新拍戏。（李妙楠摄）

除了业文，这部剧还有一个新面孔——泰国女艺人Panitsara Yang。

Panitsara Yang今年20岁，9岁以童星之姿拍广告，12岁开始拍戏，至今有五部戏剧作品。她的母亲是泰国人，但父亲是台湾人，因此会说一点中文。她告诉记者，她在《嫁给不同世界的你》中有高达80％的中文台词，其余是泰语台词。

首次来新工作的她说：“有机会在一个全新的环境拍戏，我觉得很兴奋！”她不讳言每天开工前都相当紧张。

宗子杰扮演她的闪婚对象，两人有甜蜜吻戏，她觉得宗子杰是一个容易亲近的搭档；戏外，对方曾带她去吃榴梿。

《嫁给不同世界的你》12月21日在8频道首播。