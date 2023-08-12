攻心谍战 Heart of Stone

Netflix 已上线

动作电影。CIA情报特工Rachel Stone（Gal Gadot饰）替强大的全球维安组织“特许局”工作，眼见组织即将失去最珍贵但也最危险的资产“核心The Heart”，一切只能靠她力挽狂澜。

17号音乐仓库 No. 17 Live House

e乐（新电信Ch11/501）下午5.00

全新音乐人经营类真人秀综艺，由四组经历过事业高光和低谷期的成熟音乐人，以不同主题性的策划完成Live House音乐演出，每期节目力求带给观众耳目一新的音乐类型作品，也记录音乐人再次出发的过程，讲述一个不再害怕面对失败的故事。

断网 Cyber Heist

CM+（新电信Ch571）晚上9.00

电脑荧幕背后隐藏着诡秘的“网络森林”，满布光纤和数据，是孕育技术和滋长病毒的虚拟空间。黑客播毒，发动大规模网络袭击，天才网络保安主任卓家俊（郭富城饰）化解危机。病毒攻击跟家俊的上司陈明志（林家栋饰）有关，家俊误堕明志设下的洗黑钱圈套，而且他的妻子咏珊（赖雅妍饰）和患先天性心脏病的幼女都被殃及。

诈团圆 Scamsgiving

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

主演：陈昊森、隋棠、陈淑芳。王芸和儿子杰森在三藩市唐人街与杂货店老板华仔共同生活，靠偷拐诈骗勉强度日。三藩市拍卖场将设世界陶瓷艺术大展，世界顶级陶艺领导者庄黄淑美将远赴美国参加，三人决定让杰森假扮成庄家失散多年的孙子，完成这场巨大骗局后销声匿迹。