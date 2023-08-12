堺雅人破解“半泽”魔咒 与众实力男斗演技

Vivant

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7月16日开播的“Vivant”是年度最豪华日剧制作，至今在日本已播映4集。以超狂演员阵容为宣传重点，除却播映前出现在名单上的堺雅人、阿部宽、役所广司、松坂桃李、二阶堂富美、小日向文世、林遣都、龙星凉、檀丽、滨田岳等号称18位均可独挑大梁的日剧主角人物，还附加神秘卡士——第一集结束前出现的影帝级偶像二宫和也。剧情和角色始终保持神秘，从拍摄到播映成功维持话题热度。

“Vivant”开场讲述“丸菱商事”能源开发事业部课长乃木忧助（堺雅人饰）面对汇款错误的困境，将原本1000万美元误汇1亿美元。他为了证明清白，独自到中亚的帕鲁加追讨款项，却卷入颠覆世界的阴谋之中……

制作水准媲美好莱坞

“Vivant”由神剧《半泽直树》幕后团队总导演福泽克雄与编剧八津弘幸掌舵，配乐也邀来大师级的千住明助阵。这部有别于一般的大格局野心之作，以谍战+商战为题材，日语、英语、蒙古语、阿拉伯语对白，涉及恐怖组织、金融诈骗，每集制作费高达1亿日元（约94万新元），拉队到蒙古拍摄两个半月，第一集一个半小时，特务、军队、警察在壮阔的沙漠对峙，制作水准确实能媲美好莱坞。

“Vivant”首集收视仅11.5%，其后11.9%、13.8%、13.4%，虽缓步攀升，不过如此超级大制作，收视率并不符合外界期待。日本影剧举凡标榜国际格局大片，剧本便会出问题，本剧也是如此。

例如主角群在帕鲁加横渡沙漠的逃亡情节，既要耍幽默又刻意堆砌日式温情，却忽略情节合理性，让人边看边觉得无语。尤其堺雅人的善良烂好人形象，以及二阶堂富美不时“圣母”上身，在生死关头玩滥情，拖累团队，让观众不胜其烦。而奸人咬牙切齿的浮夸演技，满满“半泽直树”味道，看久难免会腻。

阿部宽及其助手吸粉

之所以继续追剧，只因阿部宽强大的演技与魅力。智勇双全的阳刚英雄，气魄震慑四方，偶尔带几分狡黠幽默，情感细腻瞬间转换，看“Vivant”很难不爱上这位59岁影帝。剧中担任阿部宽助手的前相扑手富荣多拉姆也是观众喜爱的人物，导演因他演技不佳，改用女声翻译软体为他发声，却意外制造讨喜反差萌。

“Vivant”第3集后半段，主角群回归日本追查内鬼，剧集渐入佳境。迟迟未出现而成为网上“寻找松坂”戏谑话题的人气男星松坂桃李，终于在第4集登场，也宣告剧集进入高潮。

影帝级偶像二宫和也在首集结束前出现。（互联网）

役所广司即将在日剧“Vivant”再度登场。（互联网）

第4集最关键的是，男主角堺雅人的“第二人格”正式浮上台面，阴沉狠辣深不可测，一秒变脸，精准呈现，这才是我所熟悉的堺雅人。

自从凭神剧《半泽直树》走红，原本以内敛演技著称的堺雅人陷入“半泽”魔咒，这10年来被迫以浮夸演绎方式满足日本观众，演技时而遭受质疑，“Vivant”播映初期也被吐槽“挂头牌”，却被阿部宽比下去，随着剧情发展，人设反转，可期待欣赏他和日本最强演技的男人们一决高下，尤其在首集惊鸿一瞥的役所广司与二宫和也，即将在第5集再度登场。“Vivant”的精彩，应该还在后头。