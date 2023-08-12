郭舒贤出道30年 熟女风情大不同

（本地讯）第923期《优1周》在8月11日出街，封面人物是久违的“封面女郎”郭舒贤！今年是郭舒贤出道30周年，她也50岁了。2014年不与新传媒续约，恢复自由身后，九年来郭舒贤只拍了五部剧，其中一部是2022年的长剧《医生不是神》。三年多来“首拍”封面，郭舒贤找来的都是熟悉的团队，也不介意小露性感，展现熟女风情大不同。

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《优1周》每本售价$2，在各大报摊、售报亭、超市及便利店均有出售。读者可到mynewsstand官网：bit.ly/uwdigsin购买，也可上bit.ly/uwsub订阅。

本周送礼：

送20份Auvana Trio Wireless耳机（原价$149）！读者可扫描杂志内的QR码或上网：qrs.ly/ugeyx8x参加，并在8月16日（星期三）晚上11时59分前提呈答案及个人资料，就有机会赢取奖品。