离婚官司从新加坡打到东京 佐藤麻衣证实带子恢复单身

（综合讯）日籍艺人佐藤麻衣和被指已入籍新加坡的台湾富三代台塑集团长孙王泉仁，之前的离婚官司从新加坡打到东京，备受瞩目。佐藤麻衣日前证实已经离婚，并说现在的她很快乐，王泉仁则被传在新加坡已另娶妻生子，但消息未经证实。

婚前在台湾发展演艺事业的她，和王泉仁认识于2014年，不到5个月就于日本闪婚。佐藤麻衣在婚后一年生下1子，两人关系仅维持3年就被曝婚变。她在6月份曾透露正在离婚，其实在4月份就已经办好离婚手续。

不抗拒入豪门

台媒指夫妻俩拖了六年才离婚，原因是夫家对抚养费一直没有达成一致，因此打了很长的官司。最终没有透露离婚条件，外界估计佐藤麻衣获得的赡养费应该不菲，毕竟她生了王文洋即王泉仁父亲的长孙。

佐藤麻衣说将来会花更多时间在自己身上，感情一切顺其自然，人生还很长，想做自己想做的事情，为社会贡献。她有点忘记怎么谈恋爱，现在心思都在家人身上，没有多余的时间想这件事。

媒体形容她婚后的豪门生活不快乐，但她说没有抗拒嫁富家公子，“相遇的每个人都给了自己很多丰富的人生经验，学到很多，很感谢每个人。”

一家三口曾有幸福时光。（互联网）

佐藤麻衣2000年参加张小燕主持的《超级星期天》征选，与千田爱纱一起“Sunday Girls”女团出道。她曾发唱片、拍剧、主持综艺，并被传和朱孝天、许孟哲等传出恋情，但她只承认和朱孝天的感情。

父子传感情淡薄

王泉仁的情史也很丰富，被指身边有很多前仆后继的美女。他的第一任妻子是门当户对的李晶晶，2010年举行了梦幻般的婚礼，婚后生下一女，结果双方被曝家暴。李晶晶带着女儿到美国生活，结婚两年便离婚。

佐藤麻衣和王泉仁在2017年就传已经离婚，结婚才三年便被指感情变淡。有媒体报道王泉仁认为她太高调而决定分居，她带着儿子住在另一栋豪宅。后来她带着儿子回日本生活，媒体认为这给了王泉仁认识其他女性的机会。有报道指王泉仁离婚后，传出和一名空姐在新加坡再婚，生下一个儿子，不过这段婚姻并没获得王文洋的同意，但这点未经证实。

据说王文洋很喜欢佐藤麻衣所生的孙子，一直期望他继续在台湾生活，但孩子最终还是归她抚养，有报道指是王泉仁没有时间照顾孩子，夫妻分居时他很少去看孩子，父子感情淡薄。

佐藤麻衣打算复出演艺圈，但她已经43岁了，她的发展如何必须拭目以待。