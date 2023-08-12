因病生不如死还被酸“说要死却一直没死” 陈文茜17字回应

65岁台湾资深媒体人陈文茜近年饱受病魔摧残，2019年确诊肺腺癌，2022年加装人工血管，被诊断可能只剩五年寿命，今年又罹患三重病——败血症、脑部疾病以及蜂窝性组织炎，长期饱受病魔折磨。她经常在社媒发文记录自己对抗病痛的过程，有时情绪陷入低潮，苦叹“生不如死”，却竟遭酸民攻击：“一直号称自己要死了，却一直没有死。”

面对冷血留言，陈文茜以高EQ回应：“抱歉，我活下来，让你失望了。”引来许多粉丝鼓掌。

最近推出新书《晚安，我的生命》的陈文茜，曾发文感叹自己几乎每天生不如死，没有一天是睡得安稳的，总是在疼痛中醒来。她受病痛折磨，有苦难言，更曾被医院告知仅有1%机率痊愈，但她并未放弃求生。也因为获得医生及好友们的援手，她才能一次次挺过痛苦，坚强逃过难关。不仅如此，她还坚持每天完成工作，即使疾病缠身，仍想通过工作感受到自己存在的意义。

她日前在社媒分享说，政治人好友施明德的太太陈嘉君已细心照料她两年，日前告诉她，有网民在脸书上留言：“台湾有两个女人，一直号称自己要死了，却一直没有死！”暗指其中一人就是陈文茜。气得陈嘉君直接在那人的脸书留言反击：“你知道她度过多少次危险？靠机伶、运气和即时的医疗度过吗？”

反而陈文茜始终心平气和，说“活着是我的事”，自己若有机会遇到那个网民，会向她道歉：“抱歉，我活下来，让你失望了。”说完随即分享多张欧洲庄园美照，写“继续我的纯情欧洲庄园梦”，似乎已把恶毒留言抛到脑后。