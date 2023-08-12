祖雄与乌克兰未婚妻婚纱照曝光 中西马来式都有

（台北讯）在台湾发展的36岁马来西亚男艺人祖雄，与小12岁乌克兰籍女艺人林佳娜（Tatiana Lin）修成正果。他们的梦幻异国风情婚纱照在星期六（12日）曝光，有西式、中式，还有马来（传统服装）式。外型不俗的两人仿佛是婚纱代言人，佳娜的火辣身材也令人惊艳。

对于选择中国古装婚纱，佳娜坦言是受一部古装剧的启发，在疫情期间陪着祖雄看了一部古装剧后，就一直幻想自己是古代的中国公主，特别想拍摄中式风格。

两人在台湾相遇、相爱，并一起走过求婚的甜蜜时光，最后与一只可爱的台湾猫一同建立了家庭。对他们来说，台湾是一个充满意义的地方。佳娜说：“台湾对我们来说就是家，没有什么比纪念这一切更重要。”

怀孕三个月的她拍婚纱过程中多次感受呼吸困难，祖雄一旁悉心照料，也因为穿上婚纱多少都会比较有压迫感，久站久坐都容易抽筋，而且孕吐还很严重，吃不太下东西。最后跟摄影师协调，就是连续拍摄时间不能太久，好在摄影师很专业，几乎都是快狠准地就拍到想要的照片。

佳娜和祖雄之后预计会在8月举办胎儿性别揭晓派对，也会在台湾举办婚宴，婚后还是会定居台湾，继续在台发展演艺事业。

祖雄与佳娜参加综艺《WTO姐妹会》相识，去年8月大方认爱，并自曝是从性爱伴侣转为情侣。两人的演艺事业发展一般，近年多朝网络发展，也是综艺节目常客。