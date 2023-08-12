“梅芳草”深入人心 许美珍拒复刻他人经典角色

不想复制《过江新娘》的“梅芳草”，许美珍起初不愿接演《嫁给不同世界的你》。

新传媒最新9点档《嫁给不同世界的你》近日开拍，剧组星期五（8月11日）开放媒体探班。《嫁》故事讲述三对跨国恋情侣、夫妻经历的感情、婚姻问题。

戏中许美珍饰演一名生长在法国的越南人，在新加坡生活十年后，在本地拥有一家摄影工作室。不过，许美珍接受《新明日报》访问时透露，本以为演越南妹必须说“越南腔”，所以起初不愿意接演该部剧。

许美珍说：“因为暄婷的‘越南妹’形象太深入人心了。”并表示自己不想去复刻其他人的经典角色。

《嫁》一剧着重描写跨国恋，因此记者问美珍能不能接受跨国恋？美珍表示，近年越来越多外国人定居新加坡，按照这个现象“跨国恋”的概率估计会越来越高。美珍表示自己并不介意跨国恋，“不过我希望对方已经在新加坡居住过一段时间、了解我们的文化和习俗”。

因角色需要，许美珍也将在剧中大秀韩语和意大利语等等。经过几天的拍摄，许美珍自认有语言天赋，目前正在考虑杀青后去深入学习一门外语。

邓伟德与黄晶玲戏里饰演夫妻。（互联网）

黄晶玲演“虎妈”秀韩语

黄晶玲在《嫁》饰演一位从韩国远嫁来新加坡的女生，因此她在戏里大篇幅对白都是韩语。

黄晶玲与邓伟德戏中是一对结婚七年的夫妻，对于首次合作，黄晶玲直言刚开始双方都觉得尴尬。“因为我和Tyler从一开始就是夫妻，所以戏里有很多亲吻的桥段，见面要亲、起床要亲、睡觉也亲，哈哈！”

这次也是黄晶玲戏里二度当妈，不过这次却是一位“虎妈”。黄晶玲：“这次合作的小演员，戏里戏外我都对他很‘严格’。我已经可以预料到我当妈妈的样子，应该也会很凶。”

和小孩演戏挑战大 邓伟德直呼：好累

邓伟德在《嫁》中首次演绎父亲角色，与小孩接触，让他直呼不习惯，“小孩太活泼了，每天拍完都觉得精神好累！”。

戏中邓伟德扮演一位超宠小孩的“爸爸”，而事实上他与小孩相处经验极少，对他来说算是极大的挑战。

邓伟德笑说：“昨天（10日）我们拍了一场哄小孩的戏，我没哄过小孩，我真的不知道怎么哄！全靠导演多提点了。”

今年邓伟德27岁，戏里已经开始演人夫，戏外也到了适婚年龄，记者问邓伟德目前有没有成家立业的打算，邓伟德表示：“还没啦，现在我事业心很重，只想专注在事业上。”