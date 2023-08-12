五月天等台星演出恐临时叫停 网：这些粉丝脱序害的

（西安讯）根据台媒报道，中国西安市当局星期五（8月11日）突然叫停近期多场大型演出活动，原定12日起举行的“西安春浪音乐节”被临时取消，陶喆、张震岳等多名台湾艺人无法登台；接下来的刘若英、五月天演唱会也凶多吉少。

中国网上盛传，西安当局临时叫停接续的大型演出活动，是因为6日在西安奥林匹克体育中心举行的TFBOYS十周年演唱会乱象频传，造成“恶劣影响”，引发“上面”震怒。

台湾音乐制作公司“友善的狗”与当地公司合办的西安春浪音乐节首当其冲，距离开唱不到24小时被官方叫停。

西安春浪音乐节海报。（互联网）

陶喆、张震岳、刘若英恐都受影响

网络截图显示，春浪音乐节官方10日深夜发文称，接到当地主办单位通知，由于收到上级部门“关于西安大型活动的管控”紧急通知：2023西安春浪音乐节取消。但这则官宣11日天早上突告消失，到底还能不能开唱，引发网民热议。

原定12、13日登场的西安春浪音乐节，演出阵容有陶喆、热狗、张震岳、凤小岳、李友廷、白安等多名台湾艺人。10日下午6时，春浪音乐节官方还发布了一则音乐节出行指南。不料音乐节临时取消，一些作人员在11日受访时还说不清楚具体原因。该工作人员还称，“西安8、9月的专案已全部取消，后续会发布通告”。

若消息属实，刘若英原定8月19日以及五月天9月8至10日的西安演唱会，势必被取消或延期举行。

TFBOYS演唱会前发生严重负面事件

TFBoys最近在西安开演唱会，当局出动上千警力维安。（取自艺人微博）

至截稿前，西安市政府仍未就临时叫停大型演出提出说明，但网民多指向原因是6日举行的TFBOYS十周年演唱会乱象频传，影响恶劣，引发“上面”震怒，导致官方紧急取消接下来的所有大型演出活动。

据大陆媒体报道，由于来自中国大陆各地的粉丝过于热情，TFBOYS演唱会前发生打架、脱序等多起负面事件，还有大批粉丝在体育馆周边举应援旗高喊口号占路游行，当局出动上千警力维安，仍无法阻止。开演前，大批观众直接冲破安检门，保安被迫放人，无法查验身分证和人脸识别。

消息传开后，TFBOYS粉丝成为众矢之的，但也有许多网民痛批西安官方动不动就叫停已经通过层层审批筹备好的活动，既没给出叫停的理由，又没有提出相关赔偿，叹“无形的手伸得越来越长，越来越多。”