关于我和鬼变成家人的那件事

Netflix 已上线

台湾电影，故事讲述“直男”警察吴明翰（许光汉饰）误捡地上红包后，一路衰到底，不但被车撞，还把暗恋许久的警花林子晴（王净饰）埋线已久的缉毒案搞砸了。为了改运，吴明翰被迫与意外死亡的同性恋者毛邦羽（林柏宏饰）男男冥婚，人鬼携手展开笑中带泪的“跨界”追凶。

全国死刑公投 The Killing Vote

Prime Video 已上线

犯罪惊悚韩剧，朴海镇、林智妍和朴诚雄主演。讲述戴着狗面具的神秘人发起全国死刑公投，要全韩民众下载手机应用，投票是否对罪大恶极却逃脱法律制裁者实施惩罚，当票数过半，“狗头”便会派出执行者，对“无罪的恶魔”执行死刑。考验人性与道德底线的行为引起社会哗然，警察开始寻找背后的真相。

极速焕新家 Hurry Up

e乐（新电信Ch11/501） 晚上7.00

全新的中国家装节目，展示现代人的居住与生活状态，新增旅行真人秀环节。旅行为家庭关系的改变提供契机，节目做到在7至14天的改造过程里，实现家居与身心的双重焕新。

金家好媳妇

8频道 晚上7.00

病危的有财在家人哭泣和呼喊声中苏醒，彦钧和芷琳决定举行四人婚礼，但有财又休克。明月接到冠达的电话后表现慌张，倩倩随后发现冠达正在勒索明月。