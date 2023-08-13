新加坡导演曹峻铭香港获奖 将拍全韩语片

新加坡新晋导演曹峻铭（27岁）凭短片《下个明天会是怎样》荣获香港亚太青年微电影奖项，9月将飞往香港领奖。这也是他获得的第一个海外电影奖项认可。

《下》刻画一名没有父亲的十六七岁少年（陈宏豪饰），连自己都照顾不了，妈妈还要他照顾自闭症弟弟（洪正贤饰）。为了抛开家人，他与朋友（陈致宏饰）一起去打抢，希望远走高飞。

陈宏豪（左）与陈致宏在短片《下个明天会是怎样》中饰演问题少年。（图片由受访者提供）

曹峻铭是个多产的年轻电影人，也是本地多个短片奖项的常客。2018年他也获颁世界10大杰出青年奖（新加坡）优异奖。他近日接受《联合早报》访问时透露，自己刚完成了超过10年的电影课业苦读历程，取得拉萨尔艺术学院电影系学士文凭。对于这次拿下香港电影短片奖项，他说：“我很开心在海外得奖，能为国家争光，也终于兑现了向已故父亲许下的承诺。很感谢在这段电影道路上默默帮助和提携我、鼓励我的贵人，真的非常感恩和荣幸。”

苦读10年，曹峻铭（右）终于取得电影系学士学位，完成父亲遗愿。（受访者提供）

患上抑郁症 拍电影成情绪出口

坦言自己小时候不爱读书成绩不好，曹峻铭好不容易念了两年工艺学院后，转到理工学院念三年电脑编码课程，当完兵后则进入拉萨尔电影系，念了三年。

曹峻铭在2015年曾因父亲病逝而患上抑郁症，甚至一度想轻生，所幸他转念成功，想到父亲的爱，就此打消结束生命的念头。为此，电影便成为曹峻铭的情绪出口。他偏向用短片带出现实社会的真实故事，也爱刻画社会的边缘人角色。

曹峻铭（左）指导《下个明天会是怎样》片中饰演自闭症弟弟的洪正贤（中）。（受访者提供）

遭受校园霸凌 被同学泼绿茶和殴打

曹峻铭说，他没有兄弟姐妹，小时候经常被欺负，饱受霸凌之苦。在学校的时候，甚至有同学拿绿茶泼他，还经常被殴打。曹峻铭当时浑浑噩噩，人生没有方向，直到17岁时接触到短片，才发现电影世界可以那么精彩，让他尽情发挥创意。

他从最贴近自己的题材下手，因此像《下》，以及刻画聋哑人士的《我唯一的阳光》到描写社媒现象的《广传》，揭露幻想症的《吉米》（Special Jimmy）和关于贩毒的影片《伟大的妈》（Greatest Mom），每部电影多少都有一些自己的影子。

曹峻铭主演的《吉米》曾在新加坡、纽约与多伦多三地的“精神健康电影节”竞赛。（受访者提供）

虽然拍电影的起步比其他人慢，过程也艰辛，但曹峻铭却一直保持正能量，“我希望能用我的作品，传递正能量，鼓励那些在人生道路上感到迷失的人，不要放弃梦想。”

将赴釜山为新片物色韩国演员

曹峻铭目前是网上平台Hyperlive TV的创意总监，累积扎实的短片拍摄基本功后，他接下来将挑战50分钟的电影。新片故事叙述幼年丧父，家境贫困的男主角，如何在竞争激烈的电竞圈闯出头。平时爱玩电竞的曹峻铭说，新片也扣着他熟悉和喜欢的电竞题材。

曹峻铭是个多产的电影创作者，作品灵感大多来自社会边缘人和课题。（受访者提供）

电影将以全韩语拍摄，也全找韩国年轻演员。曹峻铭透露，他将出席10月的釜山电影节，同时于当地进行第一轮演员甄选面试。

他说：“电影预计会在今年底或明年初于韩国拍摄，希望作品很快可以跟新加坡观众见面。如果这部片子成功，未来不排除挑战100分钟长片。一步一脚印，我会先专注把这部韩语片拍好！”

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