伊能静叹余生只剩两年半与小哈利“真正相处”

在纽约深造的小哈利（庾恩利）日前放暑假回到亚洲与伊能静，以及同母异父的妹妹相处了一个月。伊能静在社媒贴出记录母子一个月来相处的视频，感性发文：“一年一个月，如果妈妈还能在这个世界上30年，我们真正的相处，也只有2年半了。有时想到这里，妈妈内心都有泫然欲泣的感觉。”

视频中可见小哈利与妹妹一起跳舞，妹妹熊抱他，他折衣服的日常画面。此外，也有他拍摄杂志画报的幕后花絮。伊能静说，21岁的小哈利会花时间陪妹妹玩，也明显成熟了，甚至会开始对妈妈说教。她说，体贴的儿子给她做自己的自由，也希望自己有一样的权利。

伊能静在台北整理收藏儿子物件的箱子，看到他过往在校园取得的优异成绩，以及所荣获的奖状，都让她倍感骄傲。她说：“你从来不需要我担心你的课业或天赋的最大化，在我面前，你是一颗拼命生长的种子，无须我滋养，你自给自足。你的特立独行于我，于我，不但不是压力，相反让我学习了谦卑与臣服。”

面对独立坚强的小哈利，她自叹“做母亲能做到（的）实在太少了”。她透露，小哈利临回纽约前给了她两个拥抱，自己非常舍不得，妹妹也哭了。不过，伊能静认为，对于小哈利，她“从退出到守望到彻底放手，我对自己有承诺，要为一个尊重孩子的妈妈，我想我应该是很好的完成了”。

未来，她期许自己和儿子“一起发光”。