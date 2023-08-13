《男儿王2》杀青 李国煌老婆：终于一家团聚了

《男儿王2》拍摄约一个月终于杀青，李国煌老婆最开心！

李国煌主演的电影《男儿王2》日前拉队到泰国合艾拍摄，早前未开拍就在彩排一场群殴戏时发生意外伤及右手。所幸，拍摄已圆满结束，他在8月12日发文说，“在依依不舍中收工，感恩团队无间合作的态度，让一切顺利完成 有你们真快乐”。他的妻子黄爱玲第一时间在贴文下留言：“孩子们的爸爸终于要回家了！”

黄爱玲也在自己的社媒贴出李国煌启程飞回新加坡的视频，写道：“老公的电影《男儿王2》杀青回家了！孩子们真的很想念他！终于一家团聚了！”

导演：拍摄团队共创电影语言

电影的导演王国燊也在8月12日于社媒贴出剧组大合照，发文：“从7月10日一路开到8月11日，一晃眼《男儿王2》杀青了。怀着无比感恩感谢的心情向马来西亚和泰国的剧组人员致敬；谢谢你们助力，让新加坡的故事得以迈向海外。”

《男儿王2》拍摄约一个月后已杀青。（取自王国燊IG）

《男儿王2》延续2020年的上集，由李国煌主演，王国燊执导，赖宇涵编剧。电影这次拉队到马来西亚吉隆坡和泰国合艾拍摄，拍摄团队来自不同地区，据王国燊说，在“片场不时听见中文，英文，泰文，马来文，福建话，广东话和潮州话混杂交流的热闹场面”。尽管工作人员有着不同文化和语言，但拍片时一条心，王国燊说最终呈现出统一的“电影语言”。电影拍摄圆满结束，赖宇涵说：“长长的感言以后再写，现在两个字：谢谢。”

台湾演员张承喜：谢谢大家照顾

回归《男儿王2》的台湾演员Kiwebaby张承喜在李国煌的贴文下留言“谢谢国煌哥的搞笑陪我们度过拍戏时光”。李国煌以一贯的幽默回应：“我觉得你比较好笑。”

来自台湾的张承喜透露李国煌在片场发挥搞笑细胞。（取自张承喜IG）

她也分享杀青感想，说“拍摄整整一个月的时间，一眨眼就过去”。身为“剧组里唯一的台湾小宝宝，承蒙大家的照顾了”。