(台北讯)生前总呈现活泼开朗一面的李玟(CoCo)2023年7月5日骤逝,震惊娱乐圈,更让人心疼她苦水只往肚子吞的委屈。近日又有她生前的音档外流,内容是她倾诉自己被嫌“high maintenance(难伺候)”。

《TVBS》新闻网报道,知情人士透露,李玟与老公Bruce Rockowitz之间几乎是靠助理Rosanna传话。根据该知情人士所提供的一段李玟生前音档,李玟当时想更换卡拉OK系统,不过老公透过助理传话打枪,觉得她要求太高而且难伺候。

从音档中可闻李玟说:“He forgot who he married, and how much I helped him(他忘记了他娶了谁,也忘了我帮了他多少)。”

音档尾声,李玟还说:“This is gonna be war(这将是一场战争)。”

报道也说,李玟当时正与老公分居且准备进行离婚官司。报道引述知情人士的话:“Bruce Rockowitz先生对外说自己有多大方多爱妻子,任何开销都由他包办,但听CoCo的抱怨,丈夫对她并不好啊!”