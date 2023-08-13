演黑帮老大“打死”发哥 李子雄37年后遭翻旧账

当黑帮老大“打死”发哥烙印人心，型男李子雄开抖音直播，惊见网友放话：“我不会原谅你的！”

那部电影是《英雄本色》，片中，李子雄演绎的黑帮老大“干掉”了发哥，时年1986，至今已37年！

反开心被“记得”

被网友留言“不会原谅你”，李子雄非但没反感，反而挺开心，他说：“那是一票70后、80后的观众，他们看我的电影长大、我从80年代至今拍的电影也陪伴了他们成长，他们仍然记得、是因为他们爱护我。”

不过，形象鲜明的反派角色一度也成为他的困扰：“我是演员，不希望局限于反派角色。”

移居大陆 拍网络电影

李子雄因中国大陆网络电影《木偶惊魂》接受《新明日报》访问，从香港移居大陆23年的李子雄说得一口流利的华语，为人很友善也很健谈。

李子雄拍网络电影《木偶惊魂》演绎反派。（取自网络）

他的近作是网络电影《木偶惊魂》，在中国广州梅县拍摄，地方颇为偏僻，虽是“玩鬼”，全片却以“幻觉”解读见鬼，李子雄本身笃信鬼神吗？

“我相信这世上有些肉眼见不到的灵体，但只要行得正、坐得正，就不必担心。”

《木》剧从魂魄“寄生”木偶开始说起，影片拍得诡异惊险，李子雄最难忘的是“送附有冤魂的木偶上路、将之焚烧”的高潮戏，一连拍了两天，“人鬼”斗法看头十足。

记者追看的《木》是广东话版本，李子雄表示主要因参与的演员有尹子维、楼南光等香港演员，广东话采用艺人原音、另有华语版，则需要重新配音。

他有另一部网络电影《金禅降魔》与释小龙合作，李子雄笑说这是他从影以来首次挑战“阴阳怪气、不男不女”的角色，与释小龙有动作对打戏，赞释小龙腿脚功夫好，拍出来效果张力十足。

李子雄2000年已移居大陆，记者好奇，与他迎娶“回族第一美女”之称的中国女星王雅琦有关吗？

“没有任何关系，那一年是拍无线剧《寻秦记》时，在大陆逗留一段时日，发现大陆观众很认识也熟悉自己，就将事业从香港转移到大陆。”

众所周知大陆拍戏酬劳香港高出数倍，李子雄没有否认：“香港七八百万人口、中国人口多达14亿，市场大、制作费也庞大，相对演员薪酬高也很合理。”

自称没胆量拍情欲戏

李子雄是从香港全盛时期影坛走过来的演技派男星，他分析那个辉煌年代造就出很多巨星，所以中国大陆观众从70到90后都认识他，这是优势，至于吃亏，香港演员说起华语大都难逃广东腔，拍戏必须重新配音。

移居大陆，还与香港艺人有联系吗？“有啊，像夏韶声、张兆辉、关礼杰……”（发哥呢？）他是一个神人，很难找到他，要去香港山上找。”语气很搞笑。

李子雄同时也在拍一部新剧，是与陈小春、任达华合作，他演一个好警察，乐于挑战不同角色的他，唯独对情欲戏，无福消受！

与太太有关吗？

“不是，我过不了自己（心理关口）、没这个胆量、也不敢去试，可能年纪大了，顶多拍接吻戏。”

夫妻相差20岁 “重要是心境”

李子雄的太太王雅琦外形脱俗靓丽，比他小20岁，也曾是演员，结婚后则女主内男主外，育有一子，现年五岁，前一段婚姻也有一子，已是28岁年轻人。

妻子比他小20年，如何维系和谐幸福婚姻？

他说：“外形、年纪不重要，重要的是心境，我虽年过60，但心态与年轻小伙子相差不远，跟太太沟通完全没问题，会彼此包容、信任，只不过……”他幽默补充：“年轻时能从两层楼跳下来，现在只能跳一层楼了。”

从银幕上看，李子雄模样改变不大，只是瘦削不少，他自嘲是“年纪大、苹果肌不见了”，认为人都会老、不老就是妖精了，但“保持真我”无论任何一个阶段，都很重要。