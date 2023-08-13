六年情断！阿Sa亲证与“百亿阔少”分手

（综合讯）40岁香港女星阿Sa（蔡卓妍）2017年和“百亿麻将馆太子爷”石恒聪恋情曝光，据悉拍拖不久就展开半同居生活。不料近日传出两人对结婚无共识，加上男方花心爱玩，阿Sa亲口证实两人六年情断。

据《星岛日报》报道，阿Sa早已融入男方的家庭，尽管工作忙碌仍不时参与男方的家庭聚会，和他的妈妈及妹妹关系都很好。不过，石恒聪和阿Sa交往后，未收敛爱玩的个性，经常泡夜店，甚至不避讳和女性朋友私下约会，尤其跟圈中C小姐过从甚密。

阿Sa视男方为结婚对象，虽然知道男友跟C小姐有暧昧，但自觉年纪很难再找到新对象，便一直隐忍。一直到最近太多朋友跟她告状石恒聪和C小姐，她才领悟到这段感情无法开花结果，狠下心斩断六年情。

阿Sa在8月13日向香港《东网》承认分手，并表示已分开一段时间，但分手不是因为第三者，两人也没有吵架。至于分手原因，她称两个人知道就好，不需要跟别人交代。

石恒聪（左二）和阿Sa（左三）交往时，为她的爸爸（左一）庆祝生日。（互联网）

阿Sa她最近三个月放长假，和家人去了泰国和瑞士，又和姐妹淘去韩国，所有行程都未见石恒聪同行，情变有迹可循。阿Sa身边人透露，大家知道她因为情伤受到很大打击，但了解她的个性向来报喜不报忧，所以没有特别提及感情的事，只是以行动支持朋友，陪她旅行散心。