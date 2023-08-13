昆凌30岁生日 周杰伦放闪还放烟花？

（台北讯）昆凌8月12日过30岁生日，周杰伦贴出甜蜜合照放闪。不过，他称呼爱妻“三宝妈”，让昆凌哭笑不得，不禁留下翻白眼的表情符号。

周杰伦称呼昆凌是“三宝妈”，让她哭笑不得。林俊杰也留言祝她生日快乐。（周杰伦IG载图）

周杰伦在Instagram（IG）贴出两张与昆凌的合照，第一张他在蔚蓝天空下，于游艇上紧紧从腰间搂住昆凌；第二张则是在星空下，他在沙滩上与昆凌享用浪漫晚餐。他发文：“祝这位三十而立的三宝妈永远幸福快乐喔。”

据知，周杰伦在泰国的苏梅岛为昆凌庆祝生日。从昆凌的的IG限时动态还可见一张“老公视角”的照片，看似是昆凌在燃放着烟花的夜空下的背影，相信是周杰伦为老婆炮制的“烟花表演”。

这是周杰伦拍的昆凌吗？（取自昆凌IG）

昆凌日前则在IG的限时动态分享8月11日先与闺密举行的庆生派对。她当天绑起高马尾，一身纯白细肩带小洋装的正面V字剪裁露出丰满上围。从照片也可见昆凌拿着气球，和前棒棒堂成员阿纬的老婆豆豆亲密合影，写下“Bye bye 20’s...（再见20岁）”和“Hello 30（哈喽20岁）”。

昆凌2014年嫁给大14岁的周杰伦（周董），为他生下大女儿Hathaway、次子Romeo和小女儿Jacinda。她早前发文吐露女艺人产后的焦虑，说“生完三胎后，我有一阵子觉得自己的肚子回不去了，感到很沮丧”。后来朋友建议她做皮拉提斯才感受到肚子渐渐收紧。她鼓励所有产妇：“我学会了珍惜及更加照顾自己的身体，无论我们的外观身型如何，我们都值得爱自己。”

昆凌的闺蜜也为她庆生。（取自昆凌IG）

昆凌也在8月份与父亲一起拍摄台湾时尚杂志的电子封面。在杂志释出的视频中，她问爸爸Patrick：“爸爸，你已经成为我爸爸三十年了，你还记得刚成为父亲的那天吗？”

她的父亲回答：“当然，记得清清楚楚。那是我人生最快乐的一天！”