摸心第六感 Behind Your Touch

Netflix 已上线

韩国奇幻爱情喜剧，由韩志旼、李民基、Exo成员Suho（金俊勉）主演，讲述乡村女兽医奉艺奋（韩志旼饰）意外获得读心术的超能力，使她能够看到动物和人类的过去。被降调到小镇的精英刑警文壮烈（李民基饰）为了得以重返首尔职位，因此借助奉艺奋的超能力侦办村内犯罪事件，却惹出许多爆笑事，后来更卷入惊悚的连环命案，两人的合作关系也远远超乎了他们的想像……

《丧尸宇宙》是以丧尸为题材的真人秀综艺影集。（互联网）

丧尸宇宙 Zombieverse

Netflix 已上线

以丧尸为题材的真人秀综艺影集，内容描绘参赛者在丧尸肆虐的首尔，必须完成各项任务且奋力求生存，然而，当大家遇到伙伴被丧尸感染时，究竟会自保还是拯救呢？又有谁能够智取丧尸，“活着”走出来呢？

小岛国 大发现2

8频道 晚上8.00

不少新加坡人学驾驶私人飞机，但要考获飞行执照需具备哪些条件？你是否见过“信箱质检员“？他们的工作职责究竟是什么？另外，跟随主持人揭秘亚洲最大游轮的幕后运作。迎接5000名乘客的大游轮需要储藏多少粮食？游轮的大型洗衣房是如何操作？看节目长知识！

法言人 Speakers of Law

e乐（新电信Ch11/501）晚上8.00

天资聪颖的金秉信（马国明饰）因为年轻时一宗冤案及家庭背景等问题，放弃大好的律师前途，改当师爷。拥有超强头脑、交际手腕的他，黑白两道都吃得开，当他任职的律师楼突然面临倒闭，他运用人脉化解危局，还获得律师田佑家（林夏薇饰）、庾国栋（黄嘉乐饰）加盟共事，并与大状马玮雄（张颕康饰）组成法律界新的“最强CP”……