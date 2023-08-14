MINDS电影节走入邻里 免费放映两部片

由新加坡智障人士福利促进会（MINDS）与新加坡电影协会再次携手联办“MINDS电影节”，走入邻里。这次的电影节将在9月3日和9月10日，于芽笼士乃大厦（Wisma Geylang Serai）和慈济人文青年中心（Tzu Chi Humanistic Youth Centre）免费放映两部电影。

“MINDS电影节”希望借此让公众更了解智障人士（Persons with Intellectual Disability，PWID）的特殊才能，让大家对不同程度上的智障人士有进一步的认识，促进彼此的了解和交流。

《我的一级兄弟》李光洙 演精神障碍者笑中有泪

两部电影其中之一是由韩国导演陆相孝执导，申河均、 李光洙、李絮和朴哲民等主演的喜剧电影《我的一级兄弟》（Inseparable Bros），讲述肢体残疾的男子与精神障碍的男子相遇后发生的故事。《我》改编自真实事件，取材于韩国光州一家福利院的真实故事。

饰演身障人士的申河均（右）和饰演智障人士的李光洙，在《我的一级兄弟》有精彩对戏。（新加坡电影协会提供）

李光洙的表演拿捏到位，面部表情和手部的动作神还原了智障者的特点，恰如其分地表现了角色的善良与纯真。李光洙也凭此片拿下“第40届韩国电影青龙奖”及“第56届百想艺术大赏”的“最佳男配角”奖。

《我》不靠洒狗血的苦情戏就能成功地抓住观众的心，完美地展现让人动容的“非一般”手足情深。影片主要以喜剧手法，讲述社会弱者和残疾人士生存的哲学，就是只有相互帮助，相互依靠才能生存，电影笑中有泪，励志得来不说教，轻松之余又发人深省。

《我想变成鸟，所以跳起来》走入自闭症患者世界

日本男童在乡间旷野独自漫游，似乎活在自己的空间；印度女孩艾米特无法与人沟通，但画画让她安定；英国少年乔斯举止如小孩，爱吹泡泡；美国的阿班与艾玛无法沟通，却有20年的友谊；非洲塞拉利昂女孩贾斯丁娜异于常人，被视为魔鬼。

《我想变成鸟，所以跳起来》以半纪录片手法带观影者，尝试走入自闭症者的世界和视界。（新加坡电影协会提供）

英国纪录片导演Jerry Rothwell（杰瑞罗思韦尔）导的《我想变成鸟，所以跳起来》（The Reason I Jump）取材自日本自闭症作家东田直树的同名著作，从书中的文字出发，走访多个国家，访问了多名自闭症年轻人与他们的家属、治疗师等，并结合原著中的文字，让读者了解这些无法表达自己的自闭症患者的内心世界。

《我》里的自闭症患者，由日本男孩串联起来，跟拍过程客观又亲密，纪录片节奏轻快，影像风格清新诗意，宛如在自闭症者后脑打开一道窗，让世界以外的你我，能一窥他们眼中的世界。

电影以纪录片手法带观影者，尝试走入自闭症者的世界和视界，影片备受好评，夺下六个国际奖项，包括日舞影展的观众票选奖。

“MINDS电影节”将免费放映两部影片，因座位有限，先到先得。（新加坡电影协会提供）

“MINDS电影节”将免费放映以上两部影片，因场地座位有限，先到先得。公众可上网：mindsfilmfest.com/ 了解详情。