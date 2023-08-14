林允面对性侵无法说“不” 周迅代表被告辩护陷两难

不完美受害人

e乐随选（Ch11/501）或CAST.SG，或上爱奇艺应用观看

2023年，娱乐圈的性骚扰新闻特别多，有利于公众正视经常发生在职场的这类事件。但是，案例会不会多得让有些人以为“我都知道了，我也不想知道更多了？”如果你是这么想的，你可能要再想想，关于性骚的界线，也许还有什么是你不知道的。比如这部中国剧《不完美受害人》里的受害者一样，她自己酿成了风暴，最后导致工作、家庭、名节、生活，甚至性命都面临崩塌！

29集的《不》通过北京卫视、东方卫视首播，由一宗第三方匿名报警的职场性侵案展开，讲述了女受害人林允在警局否认受到伤害，五天后才报警指控强奸，她的公司董事长被告刘奕君的辩护律师周迅，展开前置调查，以无可辩驳的法定事实，一一推翻受害人提出的指控证据，使侦查终结，警方撤案。刘奕君在事件中蒙受个人名誉崩塌，为洗脱污名，向林允发起损害名誉权的民事反诉。随着案情细节被披露，林允被人肉搜索，被网暴，遭受荡妇的骂名羞辱，失去工作，生活失序。林允与理解她、但碍于被告律师身份而处于两难的周迅，各自面临前所未有的人生打击和职业伦理挑战。

三女受害者全非“完美受害人”

林允的案件开启了剧情，但她不是唯一的受害者。周迅在追查案件期间，无意中认识了被丈夫严重家暴的颖儿；慢慢的，周迅又在回想中，带领观众回溯她的过往，知道她和大学老师有一段难以启齿的关系。

一部剧的三个女受害者，没有剧中警察和律师所说的“完美受害人”——就是人格完美无瑕，面临伤害时，又能勇敢反抗，让人看到明显伤势，容易让外界同情、接受的受害形象。

剧中林允面临的问题，如剧名那样——一点都不完美。她在受侵害过程中从未正面说出“不”字，更别说大动作反抗了。她在警方调查期间，立场反复，情绪多变，让外界看不透。只有本身是过来人的周迅，以及处理过类似案件的警察钟楚曦，大概明白林允的内心。她不过就是个平凡的人，受诱惑时会心动，会贪婪；遇强权时会胆怯，会逃避。在权力、地位、财富不对等下，她更启动了弱势思考：“我该如何在保住自己的同时不得罪老板？”最啼笑皆非的是，被告被起诉时也“喊冤”：“我从来不胁迫别人，为什么你不说不呢？”

钟楚曦（上排左起）、颖儿、董洁（下排左起）、陈数，组成女性群像。（互联网）

如同全剧里受害者被问最多的就是：“你如果不情愿，为什么不说不？”然后陷入“怎么证明你不”的窘境。此外，近年流行的网络用语“PUA”（Pick-Up Artist，精神控制）也在林允的遭遇上获得验证。她平日收到老板大手笔的赠礼，虽觉不妥却不拒绝，以致传递出错误的信息，也导致了自身的悲剧。

周迅、林允和刘奕君组演技铁三角

同样的，颖儿面对家暴，虽然皮肉损伤不轻，但碍于孩子被当成情绪勒索的工具，一样不敢反抗。

剧情以这些案件切入，用“不完美受害人”视角探寻背后真相，刻画各种人物面貌，多视角展现他们随事件发展而获得的成长变化和情感碰撞，酝酿出层次丰富的群像故事。不同角色有各自的长篇台词，质问对方时一字一句特别铿锵有力，尖锐逼人，引导反思。周迅、林允和刘奕君更组成了坚强的演技铁三角，尤其周迅既是男被告的代表律师，又是女受害人的理解者，她尝试在专业和感知上的平衡与挣扎，有入木的演绎。

本剧对煽情渲染非常克制，但剧情张力强，在一些静态的凝视或对望的画面，当毛阿敏温暖的歌声响起，依然会惹人莫名伤感落泪。

剧情说出人性的多元复杂——每个人在案件中情与法的徘徊不尽相同，可说有效地向观众普及常识，提供教育。女性要学会更勇敢、清楚地说不；男性则要更细心、敏感地觉察女性反映出“不”的符号。所以，别再说你都知道了性与暴力案受害者的内心世界，除非你看了这部剧。