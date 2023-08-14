小三出没注意 1！李玟老公疯传出轨3年 “火辣小三”正面照外泄

（综合讯）李玟上月逝世，得年48岁，在她的告别式上，李玟的两个姐姐曾抱着亲友哭喊：“他害死我妹！”引来外界纷纷揣测，老公Bruce Rockowitz沦为箭靶，也接连有诸多传言流出。今有网友爆料Bruce和一名黑发正妹不伦长达三年，小三照片也外泄，引发议论，但本人尚未做出回应。

李玟和老公Bruce的婚姻仍有许多种版本的说法，但Bruce屡屡喊冤，强调夫妻俩沟通无碍。如今有消息传出，他和一名叫做Molly Beth的外国正妹搞不伦恋，过程长达三年，女方照片也被起底，留着一头乌黑卷发，身材凹凸有致，照片事后虽遭到删除，但已在网路上引发热议。

李玟老公被爆外遇，疑似小三曝光。（互联网）

此外，知情人士13日提供李玟生前的音档，表示李玟曾想更换卡拉ok系统，此举却惹怒老公，透过助理打枪她，不仅不愿意付钱，还觉得她要求太高、难搞又难伺候。只见李玟得知后，在音档中直喊：“Amazing!”更抱怨：“He forgot who he married, and how much I helped him.（他忘记了他娶了谁，我是歌手啊！也忘记了在这段婚姻我为他的事业与财富带来多少的帮助。）”，甚至直指“This is gonna be war.（这将是一场战争。）”

不过，其他知情人士反驳，李玟入住饭店的卡拉OK设备都是顶级的，间中确实换过两次，但因为价钱昂贵，所以更换时都必须要先上报给Bruce获得批准才可进行，而Bruce每次也都大方答应妻子的请求，并拿出收据作证。