小三出没注意 1！李玟老公疯传出轨3年 “火辣小三”正面照外泄

(综合讯)李玟上月逝世,得年48岁,在她的告别式上,李玟的两个姐姐曾抱着亲友哭喊:“他害死我妹!”引来外界纷纷揣测,老公Bruce Rockowitz沦为箭靶,也接连有诸多传言流出。今有网友爆料Bruce和一名黑发正妹不伦长达三年,小三照片也外泄,引发议论,但本人尚未做出回应。

李玟和老公Bruce的婚姻仍有许多种版本的说法,但Bruce屡屡喊冤,强调夫妻俩沟通无碍。如今有消息传出,他和一名叫做Molly Beth的外国正妹搞不伦恋,过程长达三年,女方照片也被起底,留着一头乌黑卷发,身材凹凸有致,照片事后虽遭到删除,但已在网路上引发热议。

李玟老公被爆外遇,疑似小三曝光。(互联网)

此外,知情人士13日提供李玟生前的音档,表示李玟曾想更换卡拉ok系统,此举却惹怒老公,透过助理打枪她,不仅不愿意付钱,还觉得她要求太高、难搞又难伺候。只见李玟得知后,在音档中直喊:“Amazing!”更抱怨:“He forgot who he married, and how much I helped him.(他忘记了他娶了谁,我是歌手啊!也忘记了在这段婚姻我为他的事业与财富带来多少的帮助。)”,甚至直指“This is gonna be war.(这将是一场战争。)”

不过,其他知情人士反驳,李玟入住饭店的卡拉OK设备都是顶级的,间中确实换过两次,但因为价钱昂贵,所以更换时都必须要先上报给Bruce获得批准才可进行,而Bruce每次也都大方答应妻子的请求,并拿出收据作证。