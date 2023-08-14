爆豪门婚触礁？熊黛林“被最亲的人出卖”泄婚姻现况

（综合讯）模特儿出生的香港女星熊黛林，事业横跨电影与戏剧，代表作品有《叶问》、《拜金女王》等，曾与天王郭富城交往近八年，2013年宣告恋情告终后，2016年嫁给香港富商郭可颂，生下一对双胞胎，家庭和乐美满。未料，6月突发文“被最亲的人出卖”，引来外界揣测与老公郭可颂有关，日前适逢郭可颂生日，熊黛林无预警高调发文放闪，间接破除婚变传言。

熊黛林今年6月罕见在微薄发文怒轰遭最亲的人出卖，引发婚变联想。（互联网）

熊黛林今年6月24日在微博发文自曝遭最亲的人出卖，罕吐口水直言“被最亲的人出卖，居然还理直气壮，我帮了你那么多，甚至连应有的尊重都得不到，我记得这辈子我最不欠的人就是你”，怒道“你这辈子欠得最多的人就是我，希望以后你不会哭着来找我，这么大个人了，也该尝尝责任背后的辛苦了，祝你好运”。

熊黛林文中虽未指名道姓“最亲的人”是谁，但丈夫郭可颂却成为外界标靶，也让两人婚姻引发联想，婚变消息甚嚣尘上。据港媒报导，郭可颂当时在私人IG写下“看破、放下、自在。没有什么要紧的，一家人整整齐齐，莫生气，万事还有我们在你身边”，并标记“一家人”、“onefamily”，疑似回应婚变传闻。

熊黛林日前高调发文替老公庆生，间接破除婚变传闻。（互联网）

日前适逢郭可颂生日，熊黛林在微博晒出两张与老公脸贴脸亲密合照，同时祝福“老公，生日快乐”，高调放闪举动间接破除婚变传闻，感情依旧幸福甜蜜。