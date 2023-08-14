出道30年 郭舒贤：没有遗憾

今年是郭舒贤出道30周年，也适逢她步入50岁，她没有大张旗鼓、大肆庆祝，反而选择低调度过，星期天（8月13日）下午她接受《新明日报》访问时，问及感触，只轻声细语地感叹：“时间过得太快！”

不过，郭舒贤肯定地说她没有遗憾，“毕竟这30年来做的都是我喜欢的工作，也尝试过许多不同的东西，像演戏、唱歌、主持、演舞台剧和电影等，所以回头看，我其实没有任何遗憾！”

入行30年，总有难忘和满意的剧集吧？

电话一端的郭舒贤笑着说：“嗯……拍了好多戏，我要想想……”她停顿了一会儿接着说，“《福满人间》和《客家之歌》！”

她解释，《福满人间》是怀旧剧，而且属于喜剧类型，又和许多大咖一起合作，剧情也呈献了地道的本地风味，“《客家之歌》有很好的故事，剧中人物性格鲜明，像铭顺、汉玮、韶光和我的角色，都很鲜明。”

当然30年拍戏生涯，有苦有乐，郭舒贤说当年拍古装剧和年代剧都在大士电视城（即将被拆除）进行，从加利谷山电视台出发，车程很远很累，“我试过3天3夜没回家睡觉，趁空档在巴士上休息、小睡，当然你也可以睡在片场的椅子，只不过有很多灰尘。”

她也试过在拍古装剧《塞外奇侠》吊钢丝时掉下来，额头撞上石头而淤青，右手也扭伤，结果被送往急诊室，“这部戏可说是多灾多难，到新疆拍了3个月，最后3个星期，我发高烧至40度。”

奖项可遇不可求

郭舒贤在年初举行的《红星大奖》顺利拿下了第10座“十大最受欢迎女艺人”，明年将登上超级红星神台，问她是否期望早日摘下“最佳女主角”一奖？

她答道：“我想每个演员都想拿奖，但是否入围是否得奖，都是可遇不可求的，重要的是，把自己的戏演好，拿奖与否，就顺其自然。”

她还说：“我也不是为了拿奖而去演戏。”

提及她上《优1周》的封面，她说很开心，“步入科技时代，很多杂志都走向数码化，实体杂志已经很少了，所以能有机会上杂志封面，当然会很开心。”

步入50岁 没有害怕

郭舒贤步入50岁，正式加入“五零高手”的行列。

记者问她会害怕自己已经50岁？

“也没什么好怕，每个人都会经过，年龄不过是个数字，重要是活得开心，懂得珍惜，把握当下，想做什么就做什么，不为难自己，也不亏待自己。”

问她未来有什么计划？

“我不是个善于计划的人，只要每天过得知足就够了！”

她也说，像生日，她从来不会特别庆祝，只是朋友相约吃吃饭度过。

郭舒贤明早10时30分将做客96.3好FM安娜主持的《娜些人娜些事》，并也会透过该台脸书官网直播。