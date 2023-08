本地导演杨国瑞凭首部华语长片《好久不见》,勇夺瑞士洛迦诺影展(Locarno Film Festival)当代影人单元的金豹奖Golden Leopard (Pardo d’oro Cineasti del presente) 和斯沃琪首部长片(Swatch First Feature Award (Prize for Best First Feature)两大奖项殊荣。这也是有史以来,第一部东南亚电影同时在该影展获得以上两个大奖。

《好》由本地演员俞宏荣、何荣盛及资深舞台剧演员卓桂芝领衔主演。俞宏荣与何荣盛之前参与另一本地导演杨修华的电影《幻土》,该片也成功拿下2018年的洛迦诺影展金豹奖。

男主角俞宏荣和女主角卓桂芝在片中有情欲流转的暧昧镜头。(图片由momofilm提供)

电影轴心围绕在三个久违的朋友,互相纠缠于前世今生的情缘,渴望为彼此取暖又为内心鼓噪的欲望所煎熬。

杨国瑞毕业于南洋理工大学,获得数字电影制作艺术学士学位。他在2014年参加了东京和柏林电影节的天才营,并于2015年参加了BiFan奇幻电影学院和2018年的洛迦诺电影制片人学院。杨国瑞执导的20分钟华语短片《这里不是那里》(Here Is Not There)曾夺下2020年曼谷亚细安电影节和新加坡电影节的“最佳新加坡短片奖”。

杨国瑞之前的短片也曾在海外和本地的影展中得奖。(图片取自momofilm官网)

对于这次能够首次以长片参加瑞士洛迦诺影展并夺得两大奖,让杨国瑞感到很兴奋。《好》门票在影展时全数售罄,观众也喜欢这部片子,为杨国瑞打了一支强心针。

新剧本写了8年,明年开拍黑色喜剧

他接受《联合早报》访问时透露:“非常荣幸能参与洛迦诺电影节,这对我们来说已经是一项重大成就。我和所有参与其中的工作人员都感到高兴,希望这部片子只是开始,也希望这些奖项能让人们更关注新加坡独立电影。我也希望年轻的电影人在电影制作上能够更加大胆,突破传统电影的模式。”

沉淀得奖心情后,杨国瑞将开始筹备下一部作品。他透露,新片是一部黑色喜剧,剧本从2015年左右开始断断续续写道现在,历时8年,因此他很期待明年尾可以开镜新片。

《好》监制陈思恩同时也是陈哲艺得奖影片《热带雨》的监制,她所监制的另一作品《阿诺是个模范生》(Arnold Is A Model Student)也参加了去年的洛迦诺影展。

对于这次在洛迦诺影展上大丰收,陈思恩说:“我们筹拍《好》阶段,几乎是零资金、零赞助、零市场,但我们的团队很棒,将梦想坚持到底。这次得奖对我们是一种鼓励与认可,也谢谢那些相信我们的伙伴们,跟我们一起玩味我们所打造的故事创作天地。”