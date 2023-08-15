被传出轨沦为箭靶 李玟老公晒证据喊冤

（综合讯）天后李玟尽管已离世，但相关新闻仍不断。先是传出生前被老公乐裕民（Bruce Rockowitz）抱怨难伺候，又被爆出小三真面目。对此，Bruce星期二（8月15日）再次透过友人发出声明，强调自己没有对婚姻不忠，还晒出二度帮李玟买卡拉OK的收据。

Bruce在声明中表示：“去年夏天，我和Coco在马尔地夫度假时，Coco告诉我她觉得自己可能罹患癌症。我第一时间安排Coco回香港就诊检查，Coco检查后的次日因工作需要前往中国内地，而我则前往欧洲探望家人。在Coco于中国内地隔离期间，我收到Coco确诊乳腺癌的消息。而她决定于完成《中国好声音》的节目制作，才回港就医。”

Bruce身边朋友则说，李玟身边知情人士说的小三根本不存在，认为这样的乱爆料对无辜的人造成了很大的影响，还透露Bruce已经超过5年没有去过上海。

Bruce声明全文。（互联网）

此外，Bruce也透过友人提供三张收据照片，两张为替李玟更换音响的购买单据，另一张Bruce订购致意花篮收据及花篮收据。

友人指出，李玟告别式当天，Bruce其实事先就已订制花牌，只是花牌送到现场之后，被以“家属未到”的理由拒收，所以最后直接遭到退回。

Bruce透过友人晒出收据。（互联网）

至于李玟生前曾被老公Bruce抱怨难伺候的音档，Bruce透过好友解释，李玟拥有很多套卡拉OK系统，而且全都是最先进的设备，他先前就已在不同房子里替对方装了三套。但因为李玟不喜欢其中一组，买了又换，换了之后又不满意，“价格方面每套都是非常昂贵的，所以Bruce的助理需要批准才可进行，因为之前已经换了两次了。而最后也按照她的要求做了，卡拉OK公司知道整个过程，我方亦有单据可以证实。”