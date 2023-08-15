韩性感女神日本演出遭袭胸 主办方称已锁定嫌犯

（综合讯）韩国性感女神DJ Soda 8月13日出席日本大阪“Music Circus”音乐节，竟当众遭多名男子袭胸。该视频于互联网疯传，主办单位8月15日称已锁定有犯罪行为的人。

表演当天，DJ Soda身穿白色短裙、短版紧身背心，热情地下台走向舞台前栏杆处与第一排粉丝互动，没想到却有人趁乱动手朝她的胸部摸去。

DJ Soda事后在IG贴出数张照片，表示自己非常害怕：“为了跟粉丝更近距离交流，我在表演尾声都会近距离走向粉丝，但今天的演出，不是只有一人，而是很多个人突然朝我袭胸，而我则是束手无策被性骚扰了，我很震惊也很害怕，但看到喜欢我的粉丝，甚至有人喜欢到哭了，我只能努力装作什么事都没发生尽力表演完。”

DJ Soda在社媒贴出被性骚的证据，并称除了视频中对她伸出咸猪手的男子，还有另一名女性观众。（取自DJ Soda脸书）

DJ Soda直到回饭店时，仍处于惊吓与害怕之中，她表示：“我当DJ 10年了，从来没有在表演里遇到这种事情，亲身经历了这样的事情，让我感到不可置信，以后要走到舞台下或是粉丝面前好像有点难迈开脚步靠近了。”DJ Soda这篇文章曝光后，有人怒喊表示已经犯罪了，也有网民气愤不已，希望观众未来能克制自重。

该视频在互联网上疯传，却有网民将这件事归咎于她穿得太性感。DJ Soda发文反击：“不论我穿怎样，性侵害、性骚扰都不能被正当化。这句话很理所当然，但我要说出口以前必须鼓起很大的勇气，我穿得比较少，并不是叫人们来摸我、不是让大家看我的身材，而是我知道我穿怎样的衣服，看起来会更漂亮，我会因而感到有自信与满足感，我只是为了自己满意度才穿上我想穿的衣服！”

对此，主办单位“TryHard Japan”8月15日发表声明表示，“这行为是性暴力、性犯罪，绝对不允许原谅”。主办方也称已锁定有犯罪行为的犯人，将向他们采取法律行动，喊话嫌犯们“尽速到警察署自首，并且与本公司联系。”