前艺人杨伟烈当副机长 林明伦机上喜相逢

搭飞机遇到前同事不稀奇，但前同事若是机长就非常难得！林明伦不久前搭飞机前往南京宿州拍摄时，在机上与昔日新传媒艺人同事杨伟烈久别重逢！

林明伦星期一（8月14日）接受《新明日报》访问时说，他对两人在机上重逢感到开心。

“我们最少有15年没见面了，还记得很久以前，会一大批人一起骑自行车，那时我才刚结婚不久。”

见到昔日同事，林明伦难掩愉悦地说，看到对方如今成家立业，更为对方感到高兴。

提起重逢契机，他说，当时所搭乘飞机因延迟飞行，杨伟烈作为航班副机长，正好走出舱门协助安排事宜。

“我就坐在前排位置，他正好看到我，就立刻走过来打招呼聊天。虽然我们平时少联系，但都有在脸书上关注动态，我老早就知道他当了飞机师。”

林明伦笑着说，自己也是飞机师，只不过是驾驶私人飞机，他和杨伟烈曾于2010年合作过《添丁发财》。

飞南京拍“战地食谱”节目

问起他为何飞往南京，他分享说，目前正在拍摄一档节目《战地食谱》。

“战争时物质缺乏、食物短缺，人们靠什么存活？节目就以这角度切入，寻找各种故事。”

他现在于南京宿州拍摄，主题是关于1937年日军侵略中国，战争带给人民苦难的日子。

“我之前也去了约旦，菲律宾与越南等其他国家。”

他说，一般公众都会好奇，战争时人们以吃什么为生，参与拍摄后，他觉得蛮不可思议，认为以前的人很有智慧，一代传一代将食谱传下来。

“战争永远最可怕，也很多破坏，没有前人经历过辛苦，怎么会有现代安宁生活，后代也才能享受到平安。”

杨伟烈是当年才华亚军

杨伟烈现年37岁，他是2007年《才华横溢出新秀》亚军，同年的“才华”冠军是陈邦鋆、季军则是潘虹熹。

杨伟烈在新传媒期间曾拍过《球爱大战》《一切完美》《叮当神探》《双子星》《魔幻世界》《最火搭档》《查某人》《乐在双城》，2010年红星大奖曾凭《双子星》获提名最佳男配角，他也主持过《奥游北京》《新城人杂志2》等节目。