第一胎预计年底出世 潘嘉丽已被催生老二

本地歌手潘嘉丽怀孕25周，预计今年生下天蝎宝宝。潘嘉丽8月15日接受《联合早报》电访时说：“怀孕前三个月的症状很jialat（糟糕），我一直吐，偏头痛，胀气，甚至胃痛到哭，吓到我的老公。我还因为感染冠病去挂急诊！”

据妇产科医生告诉潘嘉丽，怀孕症状严重表示胎儿不稳定，这让好不容易怀孕的她非常担心。回想自己的求孕经历，她说公婆俩做了多方面的尝试，过程中压力很大。

“我们去很多庙拜拜，去不同的中西医，各有四五个，都是成功受孕的妈妈介绍的。真的要谢谢湘萍姐（新加坡艺人林湘萍）的好朋友推荐的医生。因为我属于高龄，所以做了很多检查，医生建议我冻卵，但是这方面没有成功。中医说我的子宫寒冷须要调理，做针灸痛到我哭。”

潘嘉丽和老公原计划明年再没有好消息就放弃受孕。就在意想不到的时候，幸福突然降临。她因为身体不适症状严重，误以为自己感染冠病，看了医生才发现怀孕了。

不过，夫妻俩保密到家，一直等到做羊膜穿刺术，确保胎儿一切稳定后，才向双方家长报告喜事。她笑说：“我现在还没有生第一胎，他们就在问第二胎了！”

宝宝小名叫“趣味”

潘嘉丽的台湾音乐制作人老公游政豪担心儿子像妈妈一样严肃无趣，为宝宝取名“cù bī”，即“趣味”的闽南语发音。“我老公觉得我太认真又无聊，怕小孩跟我一样。他比较有趣，有幽默感，所以特地给宝宝取了这个小名。”

游政豪和潘嘉丽在做完做羊膜穿刺术才跟家中长辈报喜。（游手好弦娱乐提供）

老公看到怀孕25周的潘嘉丽胎动也显得兴奋。她幽默地说：“我觉得我孩子是MMA（综合格斗）选手，他的动作很大很多。我有时被他踢到很不舒服，我老公也会惊叹：哇哇哇，他在里面干吗？”

问潘嘉丽是否享受当孕妇？她苦笑说，症状搞得她太累。怀孕第二期改善很多，但她去上通告发现自己容易尿急；唱歌时又没有力气，吓得她以为自己不会唱歌了。

她也说，怀孕后变得健忘。请她分享例子，她大喇喇地回应：“就是刚才咯，忘记你的访问！”

买冷冻榴梿解馋

怀孕的潘嘉丽特别想吃榴梿，在台湾买冷冻的猫山王，终于解馋的她夸张地形容有如“心灵得到救赎”。

潘嘉丽体重增加太快太多，医生要她控制体重。（游手好弦娱乐提供）

本来就喜欢吃酸和甜食的她打趣说：“这个宝宝知道他是新加坡人。不过我的老公怕榴梿的味道，所以我都得偷偷吃，一开封就要吃完，不能收在冰箱里。”

她在产检后因为体重增加太多太快，目前58公斤的她被医生下令必须减肥。因为歌手工作而一直控制饮食保持身材的她不禁叹道：“以为怀孕可以大吃特吃，结果还是须要减肥！”