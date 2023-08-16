温拿演唱会尾场破纪录 五虎高呼：好兄弟是一辈子

（香港讯）温拿7场红馆“Farewell with Love”演唱会13日晚圆满结束，温拿五虎谭咏麟（阿伦）、钟镇涛（阿B）、陈友、彭健新（健仔）及叶智强（阿强）大感不舍。当晚除了是演唱会尾场，亦是温拿历年来的第73场红馆演唱会，创红馆开最多场次的组合，他们献唱《由始至今》时，阿伦与阿B终忍不住眼泛泪光，粉丝大呼不要哭，场面温馨感人。

“温拿赢了几十年”

温拿压轴演唱快歌“L-O-V-E”和《狂loop的新歌》，将全场气氛推至高点。唱《朋友》时，阿伦感谢好兄弟的坚持，大家在音乐路上共同努力，以及歌迷多年来对他们的肯定。他说：“要感谢经理人当年帮我们由The Loosers改名为The Wynners，自此温拿赢了几十年。”

温拿五虎最后唱《兄弟》，他们手叠手高呼：“好兄弟是一辈子！”，为告别演唱会画上完美句号。当晚大批圈中人去捧场，包括无线主席许涛与太太陈祉妤，张智霖与太太袁咏仪，杜德伟夫妇，蔡一智夫妇，以及胡枫、张艾嘉、邝美云及唐丽球等，无线总经理曾志伟亦现身庆功支持。

温拿演唱会后受访，阿伦承认被感动到眼湿湿，但忍住了，因答应大家是开心派对，虽然当下脑海浮现太多片段，有很多感触，但不能哭，因他们的歌key很高，一哭便唱不下去。他说：“我们无花哨，纯音乐、纯技术、天花板实力派顶流天团，我们最后做到离而不休，别而不伤。”

阿伦寄语钟懿学理财

完成香港站后，温拿9月将展开巡回演唱会，目前定了有新加坡、澳门及马来西亚，大湾区在接洽中，以满足不同地方歌迷，他们也会参与一些私人表演和慈善活动。

问到钟懿会否跟随爸爸巡演？阿B说到时钟懿已返英国读书，视乎女儿学校假期，笑称女儿这次任嘉宾当暑假工性质。阿伦笑指阿B给女儿酬劳，温拿也有包红包给钟懿当歌酬，但歌酬多少不是重点，最重要是学习理财，更开曾破产的阿B玩笑说：“因老爸不会理财被人骗，现在变聪明了。”阿B笑言：“都几十岁人，有经验，不会再被人骗。”

钟懿说很不舍温拿，台上演唱时也忍不住眼湿湿。

阿B劝张学友不要太勉强

提到张学友在马来西亚开演唱会期间，突然在台上跌倒，阿伦说已知情，估计是当地天气太热所致，张学友已无大碍。阿伦又爆陈友日前突然血糖低，因为爱漂亮；陈友解释是为了让服装穿起来效果好，表演前不敢吃太多，加上打鼓用尽力气，所以出现血糖低的情况，笑言想吃糖补充糖分，但后台只有八仙果，吃得他很苦。

阿B不知张学友不适，叫对方不要太勉强，到了一定年纪开演唱会要看状态。

健仔在台上弹奏价值200万美元（约270万新元）的钻石吉他，他说非其自己的，太太一定不会给他买，是由好友特别借出，该支吉他已列入健力士世界纪录，全程有两名保安看守。