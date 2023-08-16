娱乐吃瓜：耳疾折磨多年“打自己” 蔡秋凤谈“新男友”只有一条件

提起蔡秋凤，许多新加坡人都会联想到她的前男友——小5岁的新加坡“螃蟹餐馆”老板黄泯莱。56岁的她不久前上台湾综艺节目，也免不了被主持人追问往昔情事。这次她将于11月来新开唱，《联合早报》记者特地飞到台北专访她，也还是提到这段格外让新加坡读者关注的感情。

蔡秋凤几个月前上《命运好好玩》，被主持人重提她2016年分手黄泯莱的往事，她才曝露说“做朋友感情更好”。蔡秋凤也分享两人通过她的经纪人介绍认识，才第三天，黄泯莱就飞到台北找她，她被感动而开始交往。媒体开始报道两人的萌芽情愫，就带动了黄泯莱刚开张不久的螃蟹餐馆生意。

接着她又在《女人我最大》中被问起跟黄泯莱相识相爱的过程，谈起对方的感人举动，她哽咽承认：“说实在的，他是我要嫁的人。”但又透露彼此的价值观差很多，因为男方正在冲刺事业，而她比男方年长，演艺工作已久，只想放慢步调。

感觉对象不合适就逃匿

蔡秋凤透露有人追求但都不合适。（创时代提供）

眼前的蔡秋凤，一抹节目上呈现的多愁善感，她满面和善笑容，戴着眼镜更添文雅，状态不俗。她了解记者来意，清楚交代和黄泯莱和平分手，“我们分手后，他还来看我的演唱会。我们又不是仇人，偶尔还是会联络。”然后双手合十，无奈笑着告诉记者：“你们一直再写我们，我就真的交不到男朋友了。”可是秋凤姐姐，不只是新加坡记者，台湾综艺主持人也老是咬住旧话题不放啊！

当然记者也明白，蔡秋凤曾经公开过，只谈过三段恋爱，节目为了话题，自然一直“怀旧”炒冷饭，除非……她有新的恋情爆出来。

蔡秋凤听到“新恋情”，莞尔一笑：“我又不是很丑，不可能没人追求呀……”又说，裙下臣无论年纪、频道都不对，感觉就是少了缘份。她一察觉“发电者”不是合适人选，就会赶紧躲得远远的。

享受一个人的开心

记者问她，是不是铁定不交男友了？但56岁在这个时代看来还是壮年呀！她说：“也不是不交，但希望对方年纪不要太小。”她以“来自低调的传统家庭”自居，自认比她小超过十岁的追求者，都会引起她的怀疑：“他怎么可能敢追我？”

然后，她正色问道：“其实，一个人开心不好吗？”仿佛对记者“灵魂拷问”的样子，期待着回应。记者不由自主地点头，乖乖地附和她。

一个人的日子怎么过？蔡秋凤要照顾家人，也照顾自己。她延续好多年的传统，带高龄98岁的父亲到澳门游玩。“老人家脑退化了，但很怀念赌场的气氛，就带他到那里刺激一下记忆。”

自己掌控专辑入围金曲奖

蔡秋凤今年凭《怜朱安》再度入围金曲最佳台语女歌手奖。（蔡秋凤提供）

近年她罹患罕见的耳疾，不仅出现耳鸣，连音乐声也会引发耳朵疼痛，她更一度听不到声音。深受困扰的她一发病就想捶墙、打自己泄愤。医生判断，她13岁就出道，开始录音，不断刺激未发育完全的耳朵，才有今天的结果。这个疾病让她产生引退歌坛的念头，后来因为吴宗宪“你是台湾邓紫棋，你不要不唱”这句话，让她受到鼓舞振作，才打消想法。“我现在耳朵不痛了。”她跟记者报佳音。

在护理耳疾的同时，她没有放弃音乐理想。出道45年的她，好不容易脱离唱片公司的掌控，决定根据自己的喜爱选歌。她与著名制作人陈国华合作《怜朱安》，摇滚电音让蔡秋凤惊艳脱胎换骨，同名专辑让她今年再度入围金曲最佳台语女歌手奖，更一举打入最佳台语专辑、年度专辑的各大奖的候选行列，让人刮目相看。

唱红《什么乐》《金包银》《一切拢是空》《问韩信》等曲的她，在新加坡知音不少。11月18日（星期六）晚上8时，她将汇合洪荣宏、叶瑷菱、沈文程、张秀卿、许富凯、王瑞霞、李明洋，携手踏上新加坡室内体育馆舞台，呈献“佳乐之夜金曲演唱会”。演唱会门票可在Sistic和Trip网站购买，售票热线63485555。电台96.3好FM是这场演出的指定宣传电台。

歌名小科普：朱安是谁？为什么要怜她？

歌曲《怜朱安》叙述民国作家鲁迅的元配夫人朱安坚贞却悲苦的一生。这位民初传统女性典型代表，一生顺从，小时候裹脚，被父母教导女子无才便是德，没念书；长大遵从父母之命；嫁鲁迅后不管过得好坏都随丈夫；丈夫的女人她当做姐妹，丈夫的孩子她视同己出。鲁迅不喜欢封建传统的她，七年不见面，但她也没想过改嫁或者出轨。她一生没有为自己反抗过，唯一一次为自己呐喊，喊出的却是“我也是鲁迅的遗物。”

歌词感叹她太顺从命运，不晓得应该有自己的人格，一生无爱无性、无儿无女，老无所依，死无葬身之地，死时身边无人，连与丈夫合葬的愿望都无法实现。婚姻不给朱安被爱的空间，她却用一生等待丈夫的垂怜；面对更深的绝境，她又不断调低底线、妥协隐忍，在绝望中寻找希望，为自己寻觅活下去的意义。