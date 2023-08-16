蔡诗芸曾在社媒贴负面文字？王阳明与妻4个月没互动引揣测

（台北讯）40岁的王阳明与小四岁太太蔡诗芸结婚近八年，曾被指是“地表最闪夫妻”，不过有粉丝发现，近来两人鲜少互动，最后一次在IG的同框照是4月初、蔡诗芸生日的发文，引起网友纷纷议论“如果连这对都出状况 还要相信爱情吗？”

王阳明和蔡诗芸2015年走入礼堂，不时晒恩爱被称为“地表最闪夫妻”，蔡诗芸2019年诞下两人“爱的结晶”、女儿Katiya。

日前有网民在网络平台Dcard发文，直问“王阳明跟蔡诗芸是不是分居了啊？”提到追踪他们的IG“发现他们已经一个多月没有互赞了，然后也没有发合照，感觉感情好像有点变化”“也没有互按赞，之前都会有的”。

有网民留言指出：“上礼拜蔡有发限时说2023很糟糕（黑底小字）但没有表明发生了什么事情”“前阵子Dizzy（蔡诗芸）在社媒限时动态发比较负面的文字，但一下就删掉了，那时就觉得怪怪的”。不过也有网名认为，夫妻俩4月份发了车上的合照，两人各自忙起来，四个月没晒恩爱“好像还好”，还说“之前他们发的也不算很频繁，如果超过一年就有待商榷”。

另有人指出，双方彼此还有互追IG，但是“前几天他们参加同一场朋友婚礼也没合照，甚至限时动态录过去也没看到对方⋯⋯真的希望最后会没事，还在期待他们二宝的说⋯⋯”

蔡诗芸4月生日时，王阳明贴出两人在车上的合照，祝妻子生日快乐还说“love you（爱你）”，蔡诗芸也回他“love you”，并在自己的IG贴出庆生照，除了全家福还有与王阳明的自拍合照。不过，之后双方的IG就没再贴出对方或是同框的照片，也没有相关的发文。