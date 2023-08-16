陈泂江：希望能进军好莱坞

陈泂江昨日和粉丝一起做手工香氛蜡烛提前庆祝37岁生日。演艺事业方面希望有朝一日可以参与好莱坞电影，成为漫威世界的一份子。

即将在星期六（19日）迎来37岁生日的陈泂江，昨日和粉丝一起做手工香氛蜡烛提前庆生。陈泂江在接受《新明日报》访问时表示：“粉丝团很贴心，他们知道我很喜欢香氛，所以为我们安排了一个调制香氛蜡烛的活动。看着大家也对香氛有兴趣，并享受其中，让我好高兴！我本身也喜欢做手工的东西，所以当粉丝们叫我为他们设计蜡烛盒子时，我是很享受整个创作过程的。”

陈泂江表示入行后，只要人在新加坡每年都会和粉丝一起庆生，“从一开始的几位粉丝，到粉丝团成立后规模就越变越大，能和他们一起庆生是很幸福的！尤其看到他们因为喜欢我而互相找到如家人一般的感情时，我感到很欣慰！”

他也表示很感动每年看着粉丝们慢慢成熟步入人生不同的阶段，“就像他们说的，‘我是看着他们长大的大哥哥，见证他们从学生时期到有些都当妈妈了！’看到粉丝们互相照顾，也找到我常说的‘fan-mily’，是我当演员感到最满足的理由之一！”

陈泂江和粉丝一起做手工香氛蜡烛。（取自网络）

陈泂江也很感谢粉丝们那么多年对自己的喜爱和支持，“你们对我无微不至的爱我都感受到，你们写给我的信是鼓励我前进的强心针，我真的很感恩。能认识你们是缘分，能护着你们是我的荣幸，能为你们表演是我的使命！”

至于生日当天，陈泂江表示想要一个简单的生日，“今年一切就由老婆安排。”

他今年的生日愿望是希望所有爱自己和自己爱的人都健康快乐，“也希望我毛儿俩（泂江的宠物）会健康，陪我久久的！”

事业方面，陈泂江表示满意目前的发展，“我觉得自己很幸运，这么多年来都一直有贵人和幸运星眷顾！我相信只要继续努力，前方绝对会有更好的机会等待着我。我也相信在演艺事业的这些年是对我的磨练，给未来的我酝酿出更好的表演。”

陈泂江希望有朝一日可以参与好莱坞电影，“我特别爱漫威电影，希望有机会成为漫威世界的一部分。”

陈泂江主演的本地重头剧《金色大道》将在下个月播映，目前在休息，照顾好身心，“为了修复之前为拍戏5个月所累积的疲累，现在每天都尽量睡饱、吃得健康以及多运动！”陈泂江将在下个月开拍新戏。