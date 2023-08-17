有金刚不坏之身 未必当得成英雄

蓝甲虫 Blue Beetle（PG13）

娱乐性★★★☆

艺术性★

剧情

带着雄心壮志留学回国的海梅（Xolo Mariduena，索洛马里达那饰）发现老家帕玛拉市（Palmera City）今非昔比，因此乱了方向。他在思索人生目标时邂逅富家千金珍妮（Bruna Marquezine，布鲁纳马尔科辛饰），从而被外星生物科技“圣甲虫”选为宿主，赋予超级战甲，从此改变命运。

影评

打着DC漫画改编的电影架势，必须保证震撼的特效和壮观的动作场面，也免不了英雄主宰命运和拯救世界的套路。剧情要有惊喜，还能赚到观者笑声，观众走出戏院不觉得浪费时间，自然是挑战。以这些条件观影，《蓝甲虫》够精彩，虽然爱情线显得生硬。

《蓝甲虫》的故事从外星生物科技“圣甲虫”选中男主角为宿主展开。（华纳兄弟提供）

主人翁海梅被“圣甲虫”选中寄生在他的身上，两者虽然合为一体变身“蓝甲虫”，但双方的意识共存。“活过来”的圣甲虫带着海梅测试各种超凡功能，如刀枪不入、飞天遁地，甚至穿梭外太空，以及死里逃生等，炮制了影片第一波精彩的特效与动作场面。

这么刺激惊险，海梅吓得脸青青，极力想摆脱圣甲虫，宁可回到没有工作、不懂人生目标的无聊日常。这个男主角不是一有金刚不坏之身就自动成为英雄，也不是成为英雄就迫不及待要去拯救世界。编剧笔下住在虚构城市帕玛拉市的海梅，因此更显亲和力，由像个邻家男孩样的美籍拉丁裔演员索洛马里达那饰演，不过不失。

故事刻画出海梅与圣甲虫的各种磨合，在人与人工智能的拉锯成大热议题的今天，颇引人深省。影片的立场是正面的：外星生物科技“圣甲虫”有想法，有同理心和慈悲心，它还有名字——卡吉达。

家人与英雄并肩作战

光靠一个英雄，世界就能得救吗？英雄心目中的英雄是谁？英雄哪来的非一般信念、坚持和动力？这些都不是什么破天荒第一次在超级英雄电影探讨的问题。《蓝甲虫》突破了文化藩篱，首次以拉丁裔为主角，也通过融入拉丁美洲人的热情洋溢，以及他们具有强大凝聚力的家庭文化，让这些“老话题”有了新鲜、幽默且丰富多彩的见解。

《蓝甲虫》刻画拉丁美洲人强大的家庭凝聚力。（华纳兄弟提供）

特别喜欢海梅的家人，每一个人物性格分明且讨喜，是该片的重要喜剧“调味剂”。尤其喜欢片中海梅的80岁奶奶，由67岁的墨西哥演员Adriana Barraza（艾德里安娜巴拉扎）担任，通过造型和剧本刻画出的女中豪杰，给人大热天喝口冷汽水的清新感。

墨西哥籍编剧Gareth Dunnet-Alcocer（雷思邓内特阿尔科塞尔）说，剧本笔调必须幽默，因为他从来没有遇过不好笑的墨西哥人，他编剧时紧扣《蓝甲虫》的早期漫画内容。

《蓝甲虫》由波多黎各籍导演Angel Manuel Soto（安赫尔曼努埃尔索托）执导，他认为通过电影捕捉家庭的温暖尤其珍贵，在这部电影中，家人不是无助等待救援的配角，而是与英雄并肩作战的重要战友。

（影片英语对白，附中文字幕）