九把刀新片、复仇狗喜剧 开黄腔搞笑

请问，还有哪里需要加强 Ms Shampoo（M18）

娱乐性★★☆／艺术性★

故事：阿泰（春风饰）被追杀时获洗头妹阿芬（宋芸桦饰）搭救，他当上老大后，为了报恩，不惜让阿芬把自己的头发理得乱七八糟。他也在兄弟高脚仔（柯震东饰）的提点下热烈追求阿芬，此时仇家也找上门……

短评：这是一个黑道大哥与平凡女孩相遇相知的爱情喜剧。玖壹壹乐团主唱春风第一次担任电影男主角，表现颇有惊喜。作为九把刀的御用班底，柯震东饰演的配角稳扎稳打，但发挥不多；宋芸桦的角色翻转性别的刻板印象，主控自己的情欲，给女“性”课题提供颇新鲜的视角，她的诠释没有违和感且具亲和力。

冗长的故事导致叙事显得支离破碎，但一众配角的活泼表现为影片注入喜感。此外，无惧冒犯地大开黄腔，性器官变成告白金句，主题曲《一生只督你一人》的歌词充满性暗示，或许会让正经八百的“道德魔人”嗤之以鼻。不过，故事通过男女主角人设的极大反差，刻画历久不衰的简单信念——只要勇敢，每个人都会找到并值得拥有真爱。温馨提醒，别带着九把刀上一个作品《月老》的期待看这部电影。（华语发音，附中英文字幕）

复仇狗联盟 Strays: Doggy Style（M18）

娱乐性★★★☆／期待指数：★★★

《复仇狗联盟》的狗狗们会演戏。（UIP提供）

故事：狗狗是人类最好的朋友，但如果狗主人是大混蛋呢？雷吉（威尔法瑞尔，Will Farrell配音）是一只天真无邪、乐观活泼的边境梗犬，尽管它被自己渣男主人道格（威尔福特，Will Forte饰演）丢弃在大城市的残酷街头，雷吉仍然相信它最爱的主人绝对不会故意弃养自己。

直到雷吉遇到一只老爱飙脏话，讲话连珠炮的波士顿梗小虫（杰米福克斯，Jamie Foxx 配音），一只热爱自由的流浪狗，而且相信只有逊咖才需要狗主人，雷吉才发现狗主人道格一直以来都在虐待自己，而且是一个没心没肺的人渣。

为了向狼心狗肺的狗主人展开复仇，雷吉、小虫和它的死党们——聪明的澳洲牧羊犬玛姬（艾拉菲舍尔，Isla Fisher配音），以及自认是治疗犬，其实患有焦虑症的大丹犬杭特（朴蓝道配音），组成了复仇狗联盟，开始复仇计划和冒险，希望为雷吉出一口气，给人渣主人好看。

颠覆以往狗狗电影走的温情催泪洒狗血路线，《复》是限制级，粗口满天飞的真狗拟人爆笑喜剧片，故事笑中带泪，探讨爱和忠诚的意义和复杂性，也歌颂友情的可贵。（英语发音，不附中文字幕）