900多部科幻短片库 邀科幻迷加入

Dust 科幻短片库

娱乐性★★★☆／艺术性★★★／实验性★★★★

Youtube收看

DUST是美国科幻迷及科幻电影粉丝数年前启动的Youtube频道，里头收集来自世界各地科幻电影人拍摄的近千部科幻短片。这些作品短至5分钟，长至半小时多，天马行空的题材横跨星际旅行、时空穿越、外星异形、动画动作，有温馨温情，也有恐怖血腥，这些短片素质很高，故事结构严谨，铺排有序，一些作品节奏和情节安排的烧脑程度，不输英国大导Christopher Nolan（克里斯多福诺兰），另一些的特技玩转成熟度，和好莱坞科幻商业大片系列如《星球大战》（Star Wars）及《星际迷航》（Star Trek）放一起，也丝毫不逊色。

短片《紧急降陆》（Imminent Arrival）上片短短两周，累积超过30多万人收看。（网络截图）

短片库中的《纳米》（Nano）、《承诺》（The Promise）和“FTL”等，分别累积3800万、3000万和2000万的点击收看率，受欢迎程度和商业片比较，有过之而无不及。短片很难拍得好，长片资金不能少。其实，要用简短的几分钟或十几分钟呈现一个精彩的故事，很考验创作者的叙事功力。

几年前在这个频道中试水温的导演和电影人，有些也开始被主流电影公司相中，参与大制作，像《纳》导演Mike Mannings（麦克曼宁）就担任卖座恐怖片《阴儿房：鬼门阴深处》（Insidious: The Red Door）制片。而DUST科幻短片库里头不少实验性作品，其实也都很适合被拉长放大，加料成商业长片。

因为Youtube等串流平台的崛起，加上科技软件及器材（在使用难度和价格上）逐渐亲和平民化，科幻短片的制作门槛相对下调。DUST为那些想尝试拍科幻片的电影爱好者，提供平台，集中火力，他们在频道页面打出明确的宗旨：“呈现引人深思的科幻故事，通过科学和科技的镜头，探讨人类文明发展和去向。”

频道广邀世界各地对拍摄科幻片有兴趣的人，将他们制作完整的短片作品寄到这个网址：https://filmfreeway.com/alterdustsubmissions 。一切从短片出发。谁知道呢？哪天我们会看到来自新加坡的科幻巨片，登上大银幕。哪里观看：https://www.youtube.com/@watchdust