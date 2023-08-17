UFM100.3力推本地歌手 “本来音乐节”晚班开唱 订户 赠阅文章 订户专享 赠阅文章早报新添“赠阅文章”功能！凡早报VIP会员，每月可赠阅 5 篇订户专享文章。 了解更多 王英敏发布 / 发布 / 2023年8月17日 5:00 AM 本地歌手王晓敏（中）日前在UFM100.3晚班DJ李庆鸿（右）和“本来音乐节”制作人沈嘉怡（左）的邀请下到电台做客。（受访者提供） 郑可为8月21日为节目打头阵，是“本来音乐节”的第一位嘉宾。（电台提供） 本地歌手沈志豪（电台提供） 本地歌手洪俊扬（电台提供） 本地歌手何维健（电台提供）字体大小:小中大为了支持与推广本地歌手，电台UFM100.3在Cross Ratio娱乐的支持下推出新企划“本来音乐节”，每一期节目将会邀请不同本地歌手上节目献唱作品、分享创作心路历程以及歌曲背后的小故事。UFM100.3全新企划“本来音乐节”8月21日起将于晚班“Bar12”时段登场，晚班DJ李庆鸿接受《联合早报》访问时说，节目取名“本来音乐节”有几个含义，一是本地歌手上节目的意思，通过节目让听众认识本来不熟悉的一些歌手，另一个解读是“我们本来可以给予这些歌手更多支持”。李庆鸿指出，很多人在听歌的时候或许不知道作品背后的故事或创作概念，他希望通过节目给予本地歌手一个平台，除了献唱作品还让他们分享歌曲背后不为人知的故事和追梦点滴，“有了更深入的了解，再回去听这首歌，其实感觉会很不一样。”请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 音乐 UFM 100.3 观众大声说：听众想听歌，不想听八卦 被子自行往下拉？周华健乌龙“撞鬼”