UFM100.3力推本地歌手 “本来音乐节”晚班开唱

为了支持与推广本地歌手，电台UFM100.3在Cross Ratio娱乐的支持下推出新企划“本来音乐节”，每一期节目将会邀请不同本地歌手上节目献唱作品、分享创作心路历程以及歌曲背后的小故事。

UFM100.3全新企划“本来音乐节”8月21日起将于晚班“Bar12”时段登场，晚班DJ李庆鸿接受《联合早报》访问时说，节目取名“本来音乐节”有几个含义，一是本地歌手上节目的意思，通过节目让听众认识本来不熟悉的一些歌手，另一个解读是“我们本来可以给予这些歌手更多支持”。

李庆鸿指出，很多人在听歌的时候或许不知道作品背后的故事或创作概念，他希望通过节目给予本地歌手一个平台，除了献唱作品还让他们分享歌曲背后不为人知的故事和追梦点滴，“有了更深入的了解，再回去听这首歌，其实感觉会很不一样。”