林志颖《披荆3》带头开唱 “变样”引关注

（综合讯）林志颖2022年7月发生严重车祸，经过一年的休养，近来重启演艺事业。早前传出，他会参与中国综艺节目《披荆斩棘》第三季（以下简称《披荆3》），节目8月16日释出同名主题曲的MV，正式公开参赛者的身份。林志颖在众多“哥哥”中打头阵领唱。

《披荆3》是林志颖经历车祸后的第一个节目工作，因此关注度颇高。他以白衬衫、黑西装的造型登场，在短短13秒的画面中，其嗓音和状态不错。不过，有看过MV的网民指出，林志颖的脸部有些“变样”，另有网民说，未在第一时间认出林志颖。

复健中坚持参加《披荆斩棘》

【更新】林志颖17日早上在微博发长文，透露现在仍持续复健，会答应参加《披荆3》是为了支持他的粉丝和朋友，“选择回到最爱的音乐舞台是想要告诉自己跟大家：人生没有走不过的路，没有过不去的坎，现在没有机会，不代表未来不会被看见，只是看你如何面对它。”

林志颖分享25年前的旧照。（取自林志颖微博）

林志颖继而写道：“当自己选择要来这个《披荆斩棘》舞台时，许多哥哥们还是告诉我这是个强度非常大的舞台，尽管家人或多或少反对，担心身体无法负荷，但我告诉自己、告诉他们，人生总是要试试，做一个好榜样，让自己的宝贝们看到为工作努力、坚持到底的精神，人生还是要有阶段性目标、还是需要梦想去追寻、去完成；当我踏上这个舞台，自己知道每一次的演出要比别人花上更多的时间与精力去准备，体力也大不如从前，虽然不知道自己是否能够持续承受，或许大家下一次就看不到我站在这舞台上，但至少我努力过，这也是我的信仰，不断告诉自己‘历经风雨从心出发’。从此刻，一直到未来，我一样是林志颖，会继续往前走，一路披荆斩棘！”他随文贴出摄影师潘重威25年前为他拍的照片。

除了林志颖，第三季“哥哥”阵容包括郑嘉颖、蓝正龙、唐禹哲、王耀庆、八三夭阿璞（李贤璞）、瘦子、张栋梁、品冠、李玖哲、胡彦斌、重返“哥哥”行列的苏见信等。