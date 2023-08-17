伟仔、华仔陪你跨年！《金手指》12月30日上映

梁朝伟、刘德华、蔡卓妍领衔主演的电影《金手指》8月17日宣布定档12月30日在新加坡、香港、澳门、马来西亚、台湾、澳大利亚、新西兰、英国、美国、加拿大等地同日上映。

电影海报中，伟仔和华仔合体亮相。伟仔饰演的“程一言”以睥睨众生之姿坐拥钱财之上，刘德华饰演的香港廉政公署调查员“刘启源”则庄重坚定，试图于金钱迷局之中俯瞰真相。

《金手指》最新预告片中，程一言在开场时说“其实在香港做生意真的挺好玩的”，让人感受到他的勃勃野心，当他望向车窗外时，一栋堂皇耸立的大厦，在其眼中仿佛是金砖垒砌而成的“黄金帝国”。

刘德华的角色“刘启源”是香港廉政公署调查员。（邵氏提供）

镜头一转，刘启源带着大队人马来势汹汹，并质问程一言“钱从哪儿来的”，程一言笑容玩味，一段“用100元赚100亿”的暴富传奇就此展开。预告片的最后，伟仔与华仔对坐而视，在变幻的光影中，两人的神情和关系扑朔迷离。

伟仔和华仔自《无间道》后，相隔20年再合作。对此，有网民留言“仿佛穿越时光，为曾经的经典打造了一次绝版复刻”、“谢谢这两位让我能在有生之年补一张当初欠了《无间道》的电影票”等。另有网友调侃说：“不知道这次刘德华有没有机会做好人。”

《金手指》由英皇电影、猫眼电影出品，庄文强编剧和执导，黄斌监制。主要演员还有任达华、方中信、周家怡、太保、陈家乐、姜皓文和白只。