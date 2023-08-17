赞张学友专业 郭富城：我们这一代歌手 受伤或不适会忍住

（香港讯）张学友早前在马来西亚举行演唱会时，因耳水不平衡而在台上跌倒，之后继续演唱。另一天王郭富城8月16日以环保大使身份出席连锁快餐店活动，被媒体问起张学友跌倒事件的相关问题，城城说：“学友一向来都专业。”

城城透露，早前在澳门开唱时，险酿危险事故，还好有惊无险。他说：“我们这一代的歌手，很多时候受伤或不舒服都会忍住，不会特别讲出来，例如，我早前的澳门演唱会尾场，也发生惊险一幕。当时，因为我要做一个大动作，但升降台只有4尺乘4尺，我的脚往后踏一步时，舞台边夹住我的鞋。我在舞台30年，没有遇过这个情形，最后升降台要降一级，我才松开，其实蛮危险的，可以造成严重意外。在舞台上，除了要帅之外，还有很多细节的地方要学习。”

谭咏麟开唱前弄伤手腕 需打石膏及打针

谭咏麟（阿伦）日前在温拿告别演唱会上，被发现包扎了右手，他拍手时似乎不敢太用力。阿伦日前在微博解画伤势，写道：“温拿演唱会开秀前在后台不小心碰到手腕，以为普通防护就足够，结果还是要打石膏及打针才能慢慢康复！已经九成ok了！”

阿伦16日在微博分享近照，只见他的右手仍然包着纱布。他在发文中写道：“昨日：心无挂碍、无所事事，左荡右荡、周围去闯！”