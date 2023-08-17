汪小菲遭大S提告 出庭称“为一点点家事来”

（台北讯）艺人大S与前夫汪小菲离婚后风波不断，大S不满汪小菲在社媒po出离婚协议时，泄漏她的地址等个资，提出违反《个人资料保护法》告诉。

台北地检署2023年5月曾传唤汪小菲出庭，但仍有案情待厘清，8月17日再以被告身份传唤汪小菲出庭,他上午准时现身，庭讯约一小时结束。

汪小菲戴着眼镜和口罩，穿白色上衣、休闲短和白休闲鞋出庭，看到记者不断闪避。记者问为何出庭，他仅说是为了“一点点家里的事来”，之后迅速走上侦查庭，差点忘了到法警室报到。

庭讯约一小时结束，汪小菲离去时已拿下口罩，他不断强调：“一点点家庭的小事，不占用公用资源了好吗”并双手合十说“谢谢大家”，他也透露未来每周都会到台湾见家人。

有媒体提问：“在大陆被大S提告妨害名誉要回应吗？”汪小菲停顿了一下，但没有正面回应，接着转移话题，询问身边友人“车有在这边吗？”

大S与前夫汪小菲2021年协议离婚，双方却撕破脸，2022年12月3日，两人对于财产的事隔空交火。大S秀出帐户明细，称台北两栋房产是她买的，但汪小菲随即在微博反击，po出两人的离婚协议，以及离婚后大S持续用他信用卡消费的购物清单。由于当时汪小菲秀出的离婚协议，内容未将大S的地址、汇款帐户等个资打马赛克，全面公开，大S因此对汪提出违反《个人资料保护法》告诉。