赴英念硕士一年或需10万元 陈熙：全部自己扛

9月初飞英国伦敦修读硕士，一年学费加生活费恐需10万，星二代陈熙表示，打算全部自己扛。

陈熙将在来临9月到英国伦敦国王学院修读一年的艺术文化管理（Arts & Cultural Management）硕士课程，由于下个月初就出发，陈熙近期真是忙得不可开交，除了投入新公寓装修、他也积极上课自我增值，包括日语课程、九型人格学院课程，从而认清自我、更清楚内心取向。

说到飞伦敦，他说：“其实早在2019年已申请过去（伦敦），碰上疫情来袭，加上我又忙于拍长寿剧，才耽搁下来。”

签约新传媒四五年，陈熙横跨5与8频道，5频道长寿剧有“KIN”，“Reunion”；8频道则拍了《我的万里挑一》，甚至在《你也可以是天使4》与妈妈结戏缘，发展不过不失，约满后他选择离开，但乐于采取部头约形式合作，问起发展，陈熙直言：“可以做得更好！”

暂别演艺圈，是否觉得当艺人没有安全感？

“其实做哪一份工作都没有安全感，当今社会必须‘周身刀’，我攻读艺术文化管理，包含的科系范畴很广，从宣传到行销，我想当一个既能保持创意、又具备市场管理策略想法的人，毕竟，世界已经不同了！”

陈熙想得很长远，思虑周全，与他一张稚气的脸并不相符。

他计算过，飞英国攻读硕士课程，学费兑换新元一年约5万元，“将我五年的储蓄掏出，另外还得飞过去物色住宿，加上生活费恐怕要10万以上，总数我不确定，不过，我会努力将开销控制在8万元之内。”

有考虑跟父母伸手吗？“不要劳烦父母，我全部自己扛，不只不要他们帮我，我还想倒过来帮父母一把！”

“会很想念家人”

离开亲人飞伦敦，陈熙内心万般不舍：“我会非常想念父母与妹妹。”

已是三十而立年纪的陈熙，会否在异地物色金发洋妞当女友？

“金发洋妞？不会啦，我的个性比较‘华人’，对我来说，两人相处最重要是有相同的价值观，但现在，先稳住学业、事业再说。”

他有感而发：“很多人都很拼，但一直忘记自己内心的那把声音，有没有达到自己的要求？有没有进步？这都是我在反思的，像在冠病期间，世界仿如静止，但我经常宅在家画画，内心喜乐，我深信，艺术创作真能表达出自己的内心。”