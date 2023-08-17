黄思恬与粉丝携手为长者送暖

国庆月与粉丝一同做公益活动，跟乐龄人士互动，黄思恬觉得他们很可爱、很前卫。在家很少有机会跟年长者相处，“因为只有外婆，所以跟她关系最好。但现在外婆也过世了，所以会想念跟外婆打麻将，吃火锅的时光。”

黄思恬星期一（8月14日）和粉丝一同到恩群社区服务做义工，布置场地、准备礼品袋、分发食物和礼品袋，以及和乐龄人士互动。黄思恬接受《新明日报》访问时表示一共花了两三个星期来筹备这次的公益活动。

这已经不是黄思恬和粉丝一起当义工，“可能三四年了吧，没在算，哈哈哈。其实以前常常有个问题，粉丝聚会要做些什么。我觉得比起以往的游戏问答，合照一张的聚会。不如一致达到一个共同点，如果非要一起做一些事，那就做一些有意义的事。”

对此，黄思恬想对粉丝们说：“你们真的太让人骄傲了。我其实不知道自己何等何能可以让你们喜欢我。谢谢你们陪我成长，在我谷底时支撑我、信任我，直到如今，依然支持我做的任何事情。世界上找不到比你们更棒的人了！”

黄思恬也分享在公益活动上遇到让她觉得很感动的事情，“遇见的乐龄人士当中，有些可能行动不方便，或是残疾人士，但他们会织毛衣、做手工吊饰、画油画等，所有的一切都是我不会做的。我真的觉得很感动、很励志。人生真没什么是做不到的，只是看你要不要做。”

黄思恬也觉得这些乐龄人士很可爱，“很多比我更前卫，更清楚活动会做些什么，所以有时都听他们的。我也觉得能陪他们做他们喜欢的事情最有意义。”

想念与外婆相处的日子

至于本身的老人缘，黄思恬觉得还好，“因为我在家很少有跟老人家相处的机会，以前跟外婆的关系最好，因为只有外婆。但现在外婆也过世了，所以会想念跟外婆打麻将，吃火锅的时光。”

当被问及是否会跟外婆撒娇时，黄思恬表示自己是个不会跟人撒娇的人，“从小到大我都不会撒娇，外婆在我心里是个了不起的人。外公走的早，她便自力更生，一手带大六个子女。而且外婆的厨艺特别棒，思想也特别前卫。”

和婆婆还是外婆长得像？

“外婆吧，因为自我出生起就只有外婆。我的外公、爷爷和奶奶很早就过世了，对他们没印象，他们长什么样子我都不清楚。在我生命里就只有外婆，所以我最像她！”

事业方面，黄思恬表示9月有工作，需要频出国，戏剧方面年尾应该会进组，“最近则忙着自我提升，看了挺多书，让自己的身心更健康、更自信。”