Lisa登IG富豪榜 业配天价金额曝光

（首尔讯）韩国人气女团BLACKPINK近期迎来出道七周年，四名成员人气居高不下，其中泰国成员Lisa的Instagram（IG）粉丝人数更是多达9689万人。近期英国数据分析公司Hopper HQ公开2023年“Instagram富豪榜”，Lisa成了唯一上榜的韩流明星。

从Hopper HQ公开的富豪榜中可见，冠军由足星Ronaldo拿下，他的粉丝数高达5.96亿，因此他单则贴文广告平均费用要价323.4万元美金（约440万新元），至于第二到第五名分别为球王Messi、Selena Gomez、化妆品女王Kylie Jenner与Dwayne Johnson。

值得注意的是，位居第26名的BLACKPINK成员Lisa，不但超越“蜘蛛人”Tom Holland等人，更是前100名榜单上唯一的韩流明星。Hopper HQ文中分析，Lisa的每则广告贴文平均要价57.5万元美金（约78万新元），相当惊人。

事实上，Lisa是BLACKPINK成员中IG追随者人数最多的成员，其次依序为Jennie（8089万人）、Jisoo的（7515万人）和Rosé（7361万人）。

另外，BLACKPINK合约即将到期，四人续约与否在近期成为热门话题，对此YG娱乐相关人员曾回应：“目前BLACKPINK世界巡回演唱会已排定到8月底，到巡演结束为止会维持现有合约，续约发表时间很可能会在9月以后。”